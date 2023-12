Golden Boy-klassement maakt duidelijk dat Simons net tekortkwam voor podiumplek

Dinsdag, 5 december 2023 om 15:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:23

Xavi Simons eindigde bij de Golden Boy-verkiezing als vierde, zo is dinsdag bekend geworden. De aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor RB Leipzig, zag Jude Bellingham, Jamal Musiala en Lamine Yamal de podiumplaatsen innemen.

Simons ontwikkelde zich in zijn eerste en enige seizoen voor PSV tot sterspeler van de Eindhovenaren, die grotendeels dankzij Simons, de gedeeld topscorer van de Eredivisie, tweede werden in de Eredivisie. De Brabanders deden er alles aan om de Oranje-international te behouden, maar hij opteerde voor een terugkeer naar PSG, dat hem dit seizoen stalt bij RB Leipzig.

Ook in Duitsland maakt Simons indruk. De inmiddels elfvoudig international, die nog wacht op zijn eerste interlanddoelpunt, maakte in 21 duels voor die Roten Bullen over alle competities 6 doelpunten en 9 assists. Onder trainer Marco Rose is Simons steevast verzekerd van een basisplaats.

Simons maakte dus ook kans op het winnen van de Golden Boy Award, de prijs voor beste jonge speler. Vooraf gold Bellingham echter als grote favoriet en de Engelsman, die dit seizoen furore maakt bij Real Madrid, ging er dan ook met de prijs vandoor.

Musiala eindigde als tweede in het prestigieuze klassement. De Duits international ontwikkelt zich steeds meer tot vaste waarde bij Bayern München. Vorig seizoen schoot Musiala der Rekordmeister naar het landskampioenschap door als invaller vlak voor tijd de 1-2 tegen de touwen te schieten bij 1. FC Köln. Omdat Borussia Dortmund in eigen huis niet verder kwam dan 2-2 tegen 1. FSV Mainz 05, pakte Bayern de titel.

Lamine Yamal, die in april dit jaar op vijftienjarige leeftijd de jongste debutant ooit werd bij FC Barcelona, eindigde vlak boven Simons in het klassement. Yamal had aan zijn 92 punten net genoeg om nummer vier Simons (86 punten) onder zich te houden. Simons verzamelde dertig punten meer dan hét toptalent van PSG: Warren Zaïre-Emery.

De top twintig:

1. Jude Bellingham - Real Madrid - 485 punten

2. Jamal Musiala - Bayern München - 285 punten

3. Lamine Yamal - FC Barcelona - 92 punten

4. Xavi Simons - RB Leipzig - 86 punten

5. Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain - 56 punten

6. Rasmus Højlund - Manchester United - 50 punten

7. Alejandro Balde - Barcelona - 44 punten

8. Antonio Silva - Benfica - 41 punten

9. Mathys Tel - Bayern München - 33 punten

10. Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 31

11. Benjamin Sesko - RB Leipzig - 30 punten

12. Evan Ferguson - Brighton & Hove Albion - 14 punten

13. Arda Güler - Real Madrid - 14 punten

14. João Neves - Benfica - 13 punten

15. Giorgio Scalvini - Atalanta - 12 punten

16. Andy Diouf - RC Lens - 7 punten

17. Ousmane Diomande - Sporting Portugal - 4 punten

18. Milos Kerkez - AFC Bournemouth - 2 punten

19. Arthur Vermeeren - Royal Antwerp - 2 punten

20. Martin Baturina - Dinamo Zagreb - 1 punt