Gertjan Verbeek: ‘Hij is de enige die zich onderscheidt bij Ajax’

Dinsdag, 5 december 2023 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:45

Met vier zeges en een gelijkspel kunnen we stellen dat Ajax het onder trainer John van 't Schip weer aardig op de rit heeft in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren in competitieverband nog niet onder de nieuwe hoofdtrainer en vertonen duidelijke tekenen van herstel. Voetbalzone trok naar Dalfsen en maakte daar de balans op met analist en trainer Gertjan Verbeek.

Kijkend naar de huidige selectie van Ajax, voldoen in de ogen van Verbeek maar weinig spelers. "Maar dat is ook lastig in een slecht draaiend elftal. We kunnen in algemene zin stellen dat geen van de aankopen van Mislintat een succes is gebleken", aldus Verbeek. "Sutalo, Tahirovic, Mikautadze, niemand voldoet op dit moment."

Ook de spelers die er al langer zitten vallen Verbeek tegen. "Berghuis, Bergwijn. De enige die zich positief onderscheidt op dit moment is Brian Brobbey. Ik had in het verleden het idee dat hij geen volledige wedstrijden kon voetballen met zijn fysiek, maar hij loopt nu van begin tot eind te sleuren."

De spits van Ajax staat op vijf competitiedoelpunten en vier assists. Ook tegen Olympique Marseille was hij tweemaal trefzeker. "Niet alles wat hij doet gaat goed, maar hij gaat er wel voor", stelt Verbeek. "Dat is de grootste winst die ik hem heb zien maken. Dat deed hij ook al onder Maurice Steijn."

Iemand die een minder goede beurt heeft gemaakt is Alex Kroes. De aanstaand algemeen directeur uitte in het boek Ajax in Crisis van Menno de Galan stevige kritiek op het aankoopbeleid en de handelwijze van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

"Hij heeft twee jaar geleden met zijn volle verstand een contract getekend bij AZ", aldus Verbeek. "Dat er nu iets anders voorbijkomt zijn zaken die je kunt zien aankomen. Dat heeft hij niet slim gedaan. Hij ontkomt er niet aan dat hij gevraagd wordt voor zo'n boek, maar dat was misschien niet zo slim."

Uiteindelijk denkt Verbeek dat het wel goed komt met Ajax. "Die club komt altijd wel weer bovendrijven, daar zijn de financiën te goed voor. Maar het zal wel een tijdje duren voor ze zijn waar ze moeten zijn. Het zal eerst eens rustig moeten worden binnen de club."

Verbeek trekt de vergelijking met Feyenoord. "Daar heeft het ook heel lang geduurd voordat ze uit de impasse waren. Ik ben al vijftien jaar weg bij Feyenoord, maar nog steeds zijn ze niet uit de financiële zorgen. Inmiddels zijn ze wel boven Jan, onder meer door een aantal goede verkopen."

AZ

Als er een club is waar een voorbeeld aan genomen kan worden, is het volgens Verbeek AZ wel. "Zij zijn continu bezig om de voorwaarden te verbeteren. Ik heb begrepen dat ze een hotel willen bouwen op de trainingsaccommodatie zodat ze beter gebruik kunnen maken van de arbeid/rustverhouding. Alles om de spelers zo optimaal mogelijk voor te bereiden."

AZ is volgens Verbeek een van de weinige clubs waar ze blijven vasthouden aan de eigen filosofie. "Daar wordt een goed beleid uitgestippeld en niet vanaf geweken. Dat is in mijn ogen hoe je een club leidt en daar kunnen veel clubs met jaloezie naar kijken."