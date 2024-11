Gertjan Verbeek: 'Dit is schaamteloos! Hij staat gewoon te liegen'

Een interview van Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta Rotterdam, is niet in goede aarde gevallen bij Gertjan Verbeek. Nijkamp gaf dat interview aan ESPN kort na het ontslag van Jeroen Rijsdijk en ging daarbij in op een vraag over Maurice Steijn.

Eerder op de dag werd bekend dat Rijsdijk niet langer de trainer is van Sparta. De Kasteelheren ontsloegen de oefenmeester daags na de 1-6 zege (na verlenging) tegen de amateurs van USV Hercules.

Steijn is volgens diverse media, waaronder De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, de beoogde nieuwe trainer. Er wordt verwacht dat een terugkeer van de Hagenees spoedig zal worden afgerond. Nijkamp verschijnt voor de camera's van ESPN.

De verslaggever van de betaalzender legt hem voor dat hij heeft gehoord dat er de laatste weken al gesprekken zouden zijn geweest tussen Sparta en Steijn. "Nu lijkt voor mij één plus één twee", zegt de journalist.

"Als dat het geval zou zijn geweest dan snap ik dat, maar dat is niet het geval", aldus Nijkamp. "Wat wel het geval is, is dat je gewoon praat met trainers in het werkveld. Ik heb ongetwijfeld ook wel een keer met Maurice gesproken, maar dan gewoon vanuit zijn ervaringen bij Ajax of vanuit de fijne samenwerking die we hebben gehad."

"Dus het is niet zo dat ik de laatste weken of maanden met Maurice heb gesproken", besluit Nijkamp. Ondertussen vreet Verbeek zich op in de studio van De Voetbalkantine. "Dit is toch schaamteloos. Wat een slecht interview. Schei uit zeg", foetert de voormalig coach.

"Hij zit gewoon te liegen", vindt Verbeek. "Je merkt gewoon aan alles dat ze al veel langer grote twijfels hebben over de trainer die er zat. Ik zei al: die uitslag tegen Hercules afgelopen donderdag was niet eens doorslaggevend",