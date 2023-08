Geertruida-deal ‘staat op instorten’: Leipzig nadert akkoord over alternatief

Woensdag, 9 augustus 2023 om 13:46 • Wessel Antes • Laatste update: 14:07

Lutsharel Geertruida lijkt toch niet naar RB Leipzig te vertrekken, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Volgens de Italiaanse journalist staat de deal tussen de Duitsers en Feyenoord op instorten. Leipzig nadert een akkoord over de transfer van Castello Lukeba (Olympique Lyon), waardoor Geertruida voorlopig in De Kuip zou blijven. In Rotterdam-Zuid ligt de drievoudig international van Oranje nog tot medio 2025 vast.

Waarom de transfer van Geertruida naar Leipzig op klappen staat, laat Romano nog niet los. Onlangs verkochten de Duitsers Josko Gvardiol aan Manchester City, wat hem de duurste verdediger aller tijden maakte. Aan geld heeft Leipzig dus geen gebrek, maar het akkoord over Lukeba lijkt wel invloed te hebben op Geertruida’s transfer. Maandag meldde journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International nog dat Feyenoord een akkoord naderde over een vertrek van de Rotterdamse mandekker. Geertruida zou de regerend landskampioen exclusief bonussen al een vaste transfersom van 30 miljoen euro opleveren.

Feyenoord lijkt dus geen afscheid te hoeven nemen van sterkhouder Geertruida. De Rotterdammers waren al bezig met minstens twee alternatieven voor de centrumverdediger annex rechtsback. Volgens Voetbal International keert Bart Nieuwkoop (Union Sint-Gillis) terug naar De Kuip, terwijl 1908.nl maandag meldde dat Nino (Fluminense) Feyenoord centraal achterin moet komen versterken. Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese zou volgens het medium op korte termijn met een concreet bod op de Braziliaan komen. Of die aanbieding nog gaat komen is door het mogelijk afketsen van Geertruida’s transfer nu de vraag.

Met Lukeba haalt Leipzig een speler binnen met een soortgelijk profiel als Geertruida, al is de twintigjarige Fransman linksbenig. De tienvoudig jeugdinternational van les Bleus is volgens Transfermarkt zo’n 25 miljoen euro waard. Romano laat in zijn berichtgeving nog achterwege wat die Roten Bullen gaan neertellen voor Lukeba. Lyon gaat in ieder geval wederom een jeugdproduct verkopen voor veel geld. Lukeba speelde de afgelopen jaren 68 officiële wedstrijden voor de Franse club, waarin hij goed was voor 4 treffers.