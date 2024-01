Geboren Rotterdammers scoren en zorgen voor stunt op Afrika Cup

Ghana is zijn Afrika Cup-avontuur slecht van start gegaan. The Black Stars verloren hun openingswedstrijd met 1-2 van Kaapverdië. Geboren Rotterdammers Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues scoorden namens the Blue Sharks. Kaapverdië staat nu eerste in Groep B, gevolgd door Mozambique, Egypte (allebei één punt) en het nog puntloze Ghana.

Bijzonderheden:

De Ghanese doelman Richard Ofori zag er na ruim een kwartier spelen niet goed uit bij een schot van afstand. De doelman kreeg de bal niet goed genoeg weg, waardoor Monteiro, ex-speler van onder meer Heracles Almelo en SC Cambuur, eenvoudig kon binnentikken: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ghana dacht nog voor rust op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat de treffer van Majeed Ashimeru werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten na de onderbreking was het alsnog raak voor Ghana. Alexander Djiku kopte een hoekschop van Jordan Ayew tegen de touwen: 1-1.

Ghana leek vervolgens door te drukken, maar kwam bedrogen uit. In blessuretijd leek een Kaapverdische aanval niets op te leveren, totdat de Ghanese verdediging schutterde en Rodrigues binnentikte. De voormalig FC Dordrecht-aanvaller en zijn teamgenoten waren door het dolle heen: 1-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties