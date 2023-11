Geagiteerde Tuchel breekt interview abrupt af en stormt weg: â€˜Veel plezierâ€™

Geagiteerde Tuchel breekt interview abrupt af en stormt weg: ‘Veel plezier’

Zondag, 5 november 2023 om 15:57 • Lars Capiau • Laatste update: 16:55

Thomas Tuchel heeft voor verbazing gezorgd in de Duitse media. De Duitse oefenmeester reageerde bij Sky Sports bijzonder geprikkeld op vragen van het landelijke journaille. Dat had alles te maken met de kritiek die de coach kreeg van Lothar Matthäus en Dietmar Hamann.

Het tweetal uitte eerder deze week, na de uitschakeling van Bayern München tegen derdedivisionist 1. FC Saarbrücken (2-1), kritiek op de Beierse ploeg en op Tuchel als manager. Bayern toonde niet genoeg ontwikkeling, waren de Duitse analisten van mening. Zij stelden dat de spanningen tussen de coach en het team groeiende waren.

Thomas Tuchel vs. Dortmund (or the German media) ?? pic.twitter.com/uYo0Vku8cq — Tuchel Cam (@TuchelCam) November 5, 2023

Daar was Tuchel niet blij mee. In aanloop naar de wedstrijd oogde de oefenmeester al zeer geagiteerd. Dat merkte ook de interviewer op, waarna Tuchel van zich afbeet. "Ik wil de experts niet storen als zij aan het woord zijn", verwees hij naar Matthaüs en Hamann.

Als Tuchel na de 0-4 overwinning aanschuift bij de Duitse tak van Sky Sports, is hij even geïrriteerd. "Ondanks spanningen tussen de team en het coach en het gebrek aan ontwikkeling van mijn team is het heel verrassend dat we vandaag (zaterdag, red.) zo goed spelen", reageerde Tuchel op cynische wijze.

"Ik weet niet waarom we vandaag zo goed waren. Misschien moet je Lothar vragen of hij het weet. En als hij het niet weet dan weet Didi (Hamann, red.) het vast wel", vervolgde Tuchel. Als de ook aanwezige Matthaüs zich laat ontvallen dat hij Bayern geweldig vond spelen, reageerde Tuchel wederom cynisch.

"Dan is het Pasen en Kerst tegelijk denk ik", antwoordde hij. "Voor de wedstrijd hoorde ik Lothar en Didi praten en dan hebben ze het over 'slechte fases', terwijl we in de competitie alleen gelijk hebben gespeeld tegen RB Leipzig en Bayer Leverkusen en we in de Champions League eerste staan."

Meteen daarna viste Tuchel zijn oortjes uit zijn jaszak, legde hij de microfoon neer en stormde hij weg. Maar dat deed hij niet onaangekondigd. "Ik heb geen zin in deze discussie. Ik ben er klaar mee en wil weg, dit is te veel voor mij. Vandaag hebben we 4-0 gewonnen en nu moet je dus 180 graden draaien, veel plezier ermee."