Franse media unaniem over Ajax-dissonant: ‘Hij stond symbool voor de malaise'

Vrijdag, 22 september 2023 om 10:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:32

Franse media hebben donderdagavond een ‘gekke wedstrijd’ tussen Ajax en Olympique Marseille gezien. Het Europa League-duel in de Johan Cruijff ArenA eindige uiteindelijk in een spectaculaire 3-3. Beide ploegen lieten zien defensief nog uiterst zwak te zijn. Carlos Forbs wordt aangewezen als beste man aan Amsterdamse zijde, terwijl Josip Sutalo en Silvano Vos juist niet wisten te imponeren.

L'Équipe schrijft dat Olympique Marseille Ajax 'in bedwang hield na een gekke wedstrijd in de Europa League'. “De ploeg werd gestraft voor een aantal schrijnende individuele fouten, zoals de gemiste kopbal van Chancel Mbemba bij een lange uittrap van Jay Gorter, waardoor Carlos Forbs alleen op Pau López afkon en hem eenvoudig klopte. Ondanks dat gaf l’OM nooit op om een ??goed resultaat te behalen in de Johan Cruijff Arena.” Borna Sosa en Sutalo komen er bij de sportkrant het slechts vanaf met een 3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rapportcijfers van L'Équipe.

zag Sutalo eveneens schutteren. “De achterhoede van Ajax werd gemakkelijk uit positie gebracht en gaf Marseille meerdere kansen op een presenteerblaadje. Zoals de grote fout van Josip Sutalo, die Aubameyangs eerste kans veroorzaakte. De Kroatische verdediger was voortdurend te laat en hij leed de gehele wedstrijd. Hij stond symbool voor de fouten van Ajax.” Forbs wordt daarentegen geprezen door de Franse krant. “De negentienjarige aanvaller liet de Marseille-defensie vanaf de rechterkant lijden, vooral Renan Lodi.”

Foot Mercato beoordeelt alle spelers met een cijfer. Forbs, verantwoordelijk voor de 1-0 en aangever bij de 3-2 van Kenneth Taylor, wordt door de site aangewezen als man van de wedstrijd. “Hij toonde zijn snelheid om zijn team op het goede spoor te zetten. Van het begin tot het eind maakte het voormalig Manchester City-wonder veel verschil aan de rechterkant. In de tweede helft hield de Portugees hetzelfde tempo aan.”

Benjamin Tahirovic krijgt een 3 als beoordeling omdat hij ‘vaak de verkeerde keuzes maakte’. De Bosniër werd in de rust vervangen door Silvano Vos. Het talent wist echter ook geen goede indruk achter te laten op het medium en krijgt een 2. “Voor zijn eerste optreden in de Europa League deed de jonge speler het nog slechter dan zijn voorganger. Hij was agressief in de duels en werd al heel vroeg in de tweede helft gewaarschuwd, voordat hij aan het einde van de wedstrijd een tweede gele kaart kreeg.”