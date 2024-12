Francesco Farioli verrast andermaal met opstelling Ajax: Rensch én Gaaei starten in basis

De opstelling van Ajax voor het duel tegen Sparta Rotterdam is bekend. Trainer Francesco Farioli kan nog niet beschikken over Josip Sutalo, terwijl Steven Berghuis niet fit genoeg is om in de basis te starten. Het duel is om 12.15 uur live te zien op ESPN 3.

Sutalo miste de laatste twee wedstrijden vanwege ziekte. De Kroaat is uiteindelijk niet wedstrijdfit gebleken om tijdens het laatste duel van 2024 minuten te maken. Achter de naam van Steven Berghuis stonden eveneens de nodige vraagtekens. De middenvelder werd in de rust gewisseld tegen Telstar.

“Steven kreeg een tik, hij had wat last van zijn achilleshiel. Daarom heb ik hem gewisseld in de rust. We moeten even afwachten of hij zondag beschikbaar is”, liet de Italiaan weten. De creatieveling is fit genoeg om op de bank te beginnen tegen de ploeg van Maurice Steijn.

De Italiaanse coach ziet Sparta als een geduchte tegenstander, ondanks de slechte reeks van de Rotterdammers in de Eredivisie. ''Sparta is een ploeg die het ons in fysiek opzicht heel lastig kan maken.''

Ajax staat halverwege het seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie. Een puike prestatie, zo oordeelt Farioli. ''Dat is een klassering die veel mensen niet hadden verwacht. We gaan er alles aan doen om ook als tweede de winterstop in te gaan.''

Onder de lat krijgt Remko Pasveer het vertrouwen van Farioli. Achterin beginnen de Amsterdammers met Devyne Rensch, Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato.

De 35-jarige Italiaan heeft een plaats in de basis ingeruimd voor Jordan Henderson. Hij vormt samen met Kenneth Taylor en Davy Klaassen het middenveld. Voorin start Wout Weghorst in de spits. Chuba Akpom en Anton Gaaei maken de voorhoede compleet.

Opstelling Sparta Rotterdam: n.n.b.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Klaassen; Gaaei, Weghorst, Akpom