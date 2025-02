Francesco Farioli moet winteraankoop twee maanden missen bij Ajax

Ajax moet het voorlopig doen zonder middenvelder Youri Regeer, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 21-jarige Haarlemmer is door een blessure minstens twee maanden uit de roulatie.

Regeer werd in januari middels een terugkoopclausule voor 4,5 miljoen euro opgepikt bij Twente. Tegen Feyenoord (2-1 winst) kwam de rechtspoot als invaller 22 minuten in actie.

Tijdens een training is Regeer geblesseerd geraakt, weet clubwatcher Johan Inan. “De verwachting is dat hij een flink deel van de tweede seizoenshelft moet missen.”

Trainer Francesco Farioli kan voorlopig dus niet beschikken over Regeer, die hij uitsluitend als middenvelder ziet. In die rol speelde Regeer dan ook als invaller tegen de aartsrivaal uit Rotterdam.

Regeer zal vermoedelijk ook de interlandperiode in maart missen. De Noord-Hollander is een belangrijke kracht in de selectie van trainer Michael Reiziger bij Jong Oranje.

Ajax komt zondag weer in actie. De Amsterdammers gaan in het kader van de Eredivisie op bezoek bij Fortuna Sittard.

Vier dagen later reist Ajax af naar Brussel, waar het Union Sint-Gillis treft in de tussenronde van de Europa League. Een week later volgt de return in Amsterdam.