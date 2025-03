Francesco Farioli maakt bekend over hoeveel weken Remko Pasveer weer kan keepen bij Ajax

Francesco Farioli heeft woensdag wat meer duidelijkheid gegeven over de hersteltijd van Remko Pasveer. De doelman van Ajax viel vorige week tegen Eintracht Frankfurt (1-2 nederlaag) uit met een liesblessure, en toen werd bekend dat hij ‘meerdere weken’ aan de kant zou staan.

Het ging vorige week donderdag al mis in de eerste helft voor Pasveer. Bij het spelen van de bal schoot het in zijn lies, en moest hij zich laten vervangen.

Aanvankelijk werd er dus gezegd dat hij ‘meerdere weken’ aan de kant staat. Woensdag, op de persconferentie van Ajax in aanloop naar de return tegen Frankfurt, geeft Farioli meer duidelijkheid.

“Het is een blessure waardoor de keeper vijf of zes weken niet in actie kan komen”, aldus de trainer. Vorige week viel Jay Gorter in voor Pasveer, omdat Matheus, de tweede doelman, niet was ingeschreven voor de Europa League.

Inmiddels hebben de Amsterdammers goedkeuring gekregen om Matheus alsnog in te schrijven. Daardoor staat de Braziliaan hoogstwaarschijnlijk onder de lat tegen Frankfurt.

Op de vraag of Farioli al met Gorter over dit nieuws heeft gesproken, reageert de trainer: “Waarom is dit geen goed nieuws voor Gorter? Ik denk dat de hiërarchie bij de keepers heel duidelijk is. Remko is onze nummer één, Matheus de nummer twee en Jay de nummer drie, sinds het begin van dit seizoen.”

“Ik heb aan het einde van de transferperiode besloten om Matheus niet in te schrijven voor de Europa League omdat ik andere spelers de voorkeur gaf. Dat laat ook mijn waardering voor Jay zien. Maar ik denk dat het normaal is dat we alle spelers in de selectie willen hebben.”