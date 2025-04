Francesco Farioli lovend over winterse aankoop van Ajax: 'Hij voldoet aan onze eisen'

Aankomende zondag speelt Francesco Farioli met Ajax een belangrijke wedstrijd. Het uitduel met FC Utrecht zal bij een overwinning directe plaatsing voor de Champions League betekenen. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd werd de Italiaan gevraagd naar winteraankoop Oliver Edvardsen en waarom de Noor nog geen basisplek heeft verdiend.

Edvardsen kwam dit seizoen dertien keer uit voor Ajax. Hierin scoorde hij vier keer en gaf hij een assist. In de Eredivisie speelde hij in totaal 23 wedstrijden, waarvan 14 voor Go Ahead Eagles. In totaal maakte Edvardsen twaalf competitiedoelpunten.

Farioli is dan ook blij met zijn aankoop. “Het was voor ons qua profiel meteen erg duidelijk wat voor een type speler hij is. Het is een effectieve speler en hij houdt zich goed bezig met zijn opdrachten tijdens de wedstrijd.”

“In de laatste dagen van de transferperiode moet je erg zeker zijn van de aankopen die je doet”, voegt de oefenmeester toe. “Hij kwam heel nederig aan bij de club en wil echt iets toevoegen aan het elftal. Hij doet het ook goed als hij erin komt.”

“In de twee Europa League-wedstrijden waarin hij begon, speelde hij erg goed”, zegt de trainer. “Tegen Union Sint-Gillis leverde hij de assist bij de goal van Christian Rasmussen. Hij is aan het wennen om te spelen in een Ajax-shirt en hij voldoet goed aan onze verwachtingen.”

Of Edvardsen tegen Utrecht zal beginnen is nog maar de vraag. De afwezigen bij Ajax zijn Remko Pasveer, Youri Baas en Branco van den Boomen. Owen Wijndal is nog een twijfelgeval voor de Amsterdammers.

De wedstrijd begint om 12.15 uur in Stadion Galgenwaard. Het gat met nummer twee PSV bedraagt momenteel negen punten.