Francesco Farioli is lyrisch over Ajax-speler: 'Hij laat het buitengewone er gewoon uitzien'

Francesco Farioli is lovend over Jorrel Hato, die donderdagavond zijn honderdste wedstrijd speelt in de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige verdediger viert vrijdag zijn negentiende verjaardag. “Hij laat het buitengewone er gewoon uitzien”, aldus Farioli in gesprek met Ziggo Sport.

“Het is geweldig”, zegt de trainer over de jubileumwedstrijd van zijn linksback. “Het is een van de verhalen van ons seizoen. Jorthy (Mokio, red.) was de op een na jongste speler om zijn debuut te maken, Hato wordt over een paar minuten de jongste speler met honderd wedstrijden voor Ajax achter zijn naam.”

“Hij wordt morgen negentien”, weet de Italiaan ook. “Zoals ik al vaker heb gezegd: soms vergeten we wat hij presteert. Hij laat het buitengewone er gewoon uitzien.” De trainer van Ajax legt ook uit waarom hij op het middenveld voor Jorthy Mokio en Jordan Henderson naast Kenneth Taylor kiest.

“Ik heb voor Mokio en Henderson gekozen vanwege het type wedstrijd dat ik verwacht en hun vorm. We moeten in de wedstrijd gelijk impact maken, omdat Eintracht fysiek sterk is. Mokio en Henderson zijn bovendien ook goed aan de bal”, sluit Farioli af.

Remko Pasveer staat in het doel. De verdediging van de Amsterdammers bestaat uit Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Hato. Sutalo miste net als Pasveer de vorige twee competitiewedstrijden.

Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts moeten voor de doelpunten gaan zorgen tegen de Duitsers. Farioli kan uit maar weinig smaken kiezen in zijn voorhoede, daar onder anderen Christian Rasmussen en Wout Weghorst met een blessure kampen. Oliver Edvardsen begint wederom op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.