Wout Weghorst en Youri Regeer zijn er zondag niet bij wanneer Ajax het opneemt tegen PSV, zo bevestigt Francesco Farioli vrijdagmiddag op de persconferentie. Het tweetal is niet fit genoeg om af te reizen naar Eindhoven. Ook Remko Pasveer ontbreekt.

“Wout en Youri zullen er zondag niet bij zijn. Remko ook niet. We houden de situatie van de anderen nog in de gaten. Christian Rasmussen ziet er wel positief uit. Iedereen die interlandverplichtingen had is wel oké”, aldus de trainer van Ajax.

Weghorst staat sinds begin februari aan de kant bij Ajax, nadat hij geblesseerd raakte op bezoek bij Fortuna Sittard. De aanvalsleider liep een gebroken teen op.

Weghorst ontbrak vrijdag al tijdens de training van de Amsterdammers. In eerste instantie werd gecommuniceerd dat hij zes weken nodig had om te herstellen, maar inmiddels staat hij al bijna acht weken aan de kant.

Owen Wijndal is wel weer beschikbaar voor Farioli, die in Eindhoven ook niet kan beschikken over Anton Gaaei. Laatstgenoemde kreeg een rode kaart tijdens Ajax – AZ en werd voor twee wedstrijden geschorst. Gaaei wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door Lucas Rosa.

Koploper Ajax geniet momenteel een voorsprong van zes punten op achtervolger PSV. De ontmoeting eerder dit seizoen werd door de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 gewonnen.