Francesco Farioli kijkt met gemengde gevoelens terug op de zege van Ajax. De Amsterdammers wonnen zondag met 0-1 van PEC Zwolle in de Eredivisie, maar zij raakten Brian Brobbey in de eerste helft al kwijt met een blessure.

Op bezoek bij PEC Zwolle was Ajax met 0-1 te sterk dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor. Door de overwinning vergroten de Amsterdammers het gat met PSV weer tot acht punten.

Een pijnlijke tik incasseerden de Amsterdammers in de vijftiende speelminuut, toen Brobbey geblesseerd naar de kant moest. In een duel op het middenveld kreeg de aanvaller een tik op de knie, waarna hij vervangen werd door Bertrand Traoré.

“Deze overwinning komt in een periode waarin we veel tegenslagen kennen”, zo reageert Farioli voor de camera van ESPN op de zege van Ajax. “In het midden van het seizoen hebben we verschillende blessures, dus ik heb gemengde emoties.”

“Vandaag moesten we ook weer dealen met een nieuwe blessure, ditmaal van Brobbey. Hij is hard geraakt op zijn knie. Hij had veel pijn, maar ik hoop dat het niets ernstigs is. Het wordt nu onderzocht”, aldus Farioli.

De trainer geeft verder aan tevreden te zijn met het optreden van Ajax in het Eredivisie-duel. “De eerste twintig minuten waren slordig van onze kant, maar daarna groeiden we in de wedstrijd.”

“We gingen hoger op het veld spelen en we creëerden meer kansen. In de slotfase verloren we een klein beetje de controle, omdat PEC alles of niets ging spelen. Toch denk ik dat we een uur lang de controle over de wedstrijd hebben gehad.”

Op de persconferentie na afloop gaat de trainer van Ajax bovendien kort in op de afwezigheid van Wout Weghorst. "De kans is klein dat hij AZ haalt. De kans is groter dat hij er tegen PSV pas weer bij is."