Francesco Farioli licht woedende reactie na actie Mika Godts toe tijdens Ajax - RKC

De blessure van Owen Wijndal lijkt mee te vallen. Dat is de eerste inschatting van Ajax-trainer Francesco Farioli, na afloop van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Wijndal viel vlak voor tijd uit na een harde botsing met Denilho Cleonise.

Vlak voor tijd beging invaller Wijndal rond de middenlijn een overtreding op Cleonise. Het leverde de Ajax-verdediger een gele kaart op, maar ook een blessure. Uiteindelijk werd hij per brancard naar de kleedkamers gebracht.

“Ik heb hem net gesproken”, doelt Farioli na de wedstrijd bij ESPN op Wijndal. “Hij is in de kleedkamer. Hij lijkt oké. Maar natuurlijk is het pijnlijk, want het was een botsing van knie tegen knie.”

“Hij was een beetje bang op het veld dat het iets ernstigs was, want hij had veel pijn. Maar het lijkt oké. Morgen en de dagen daarna weten we hopelijk meer.”

Een andere speler die niet helemaal fit het veld verliet, was Jorrel Hato, in de rust. “Hij voelde een beetje spanning op zijn hamstring. Maar dat is niks ernstigs. Deze wissel was uit voorzorg”, aldus Farioli.

Over het spel van Ajax zei de oefenmeester: “Goed resultaat, en belangrijk voor de ranglijst. Maar er zijn nog heel veel dingen die we moeten verbeteren, zoals het afmaken van kansen. Vooral in de eerste helft hadden we de wedstrijd al op slot moeten gooien. De tweede helft was niet zoals we wilden.”

Mika Godts

Een opvallend moment tijdens de wedstrijd was de boze reactie van Farioli in de 31ste minuut, toen Mika Godts een inzet gekeerd zag worden door doelman Joey Kesting. “Soms moet je iets efficiënter zijn, en de bal iets minder vaak aanraken”, verklaart de Italiaan zijn reactie kort.