Foto van bidon gaat viraal: zo stopte Pickford de penalty van Zwitserland

Engeland won zaterdag via een penaltyserie van Zwitserland. Op de bidon van Pickford stond de instructie om naar links te duiken bij een penalty van Manuel Akanji, zo blijkt uit een foto die snel rondgaat op social media. Dankzij de juiste instructies pakte de keeper van Engeland uiteindelijk ook de penalty van de Zwitser, waarna the Three Lions de serie met 5-3 wonnen.

Zwitserland kwam in de tweede helft op voorsprong via een intikker van Breel Embolo. Engeland moest vol in de achtervolging en dwong via een knap doelpunt van Bukayo Saka een verlenging af: 1-1.

In de verlenging vielen geen doelpunten, waarna een strafschoppenserie de wedstrijd in de kwartfinale van het EK moest gaan beslissen. Engeland slaagde erin om vijf keer achter elkaar raak te schieten van elf meter, maar Zwitserland miste één keer.

Het was de Zwitserse sterspeler Akanji die al bij de eerste penalty de mist inging. De verdediger van Manchester City produceerde een zwak schot richting rechteronderhoek, vanuit het standpunt van de penaltynemer gezien. Pickford had de instructie op zijn bidon om naar links te duiken vanuit zijn eigen perspectief en wist de strafschop op die manier simpel te stoppen.

Engeland heeft met hangen en wurgen de halve finales van het EK voetbal bereikt door in Düsseldorf Zwitserland op strafschoppen uit te schakelen. In de halve finale is de winnaar van het duel tussen Nederland en Turkije de tegenstander. Meer: https://t.co/GSdgQfwobO pic.twitter.com/3y5RncLMug — NOS Sport (@NOSsport) July 6, 2024

