Finale play-offs wordt gestaakt door krankzinnig vuurwerkgevecht tussen vakken

De finale van het play-offduel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zondagavond gestaakt. In de 88ste minuut en bij een 1-0 tussenstand begon er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in De Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk. Arbiter Allard Lindhout besloot het duel direct te staken.

“Dit is totaal krankzinnig. Echt krankzinnig”, stelt commentator Vincent Schildkamp van ESPN. FC Utrecht stevende af op plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League, maar in de slotfase werd het duel plotseling stilgelegd.

