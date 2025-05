Van Persie gaat specifieke vraag over Feyenoord uit de weg: 'Dat deel ik niet'

Sem Steijn is zeer waarschijnlijk niet de enige aanwinst van Feyenoord voor komend seizoen. Clubwatcher Marcel van der Kraan van De Telegraaf verwacht dat technisch directeur Dennis te Kloese trainer Robin van Persie meer aankopen gaat bezorgen.

Bij Feyenoord wordt achter de schermen hard gewerkt aan de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Op deze manier kan Van Persie optimaal en zonder wisselingen aan de voorbereiding beginnen.

Voor Van Persie maakt het geen verschil of een aanwinst uit Nederland komt of over de grens. ''Dat maakt me niet uit, al kijk ik zelf het eerst naar wat we in onze eigen jeugd hebben lopen. Daar moet de blik eerst op zijn, dan kijken we verder in Nederland en daarna gaan we de grenzen over'', zo klinkt het in gesprek met De Telegraaf.

De trainer van Feyenoord weigert te vertellen voor welke posities naar versterkingen wordt gezocht. ''Dat ga ik hier nu niet delen, maar we hebben ze in kaart. En we hebben ook de opties in kaart als er hier iets gebeurt…''

Van Persie doelt daarmee op Dávid Hancko en Igor Paixão, die klaar lijken voor de stap naar een Europese topcompetitie. ''Als dat gebeurt, moeten we gewoon meteen klaar staan.''

De coach van de Rotterdammers gaat ook nog even in op de aankomende uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Gernot Trauner ontbreekt, maar Thomas Beelen kan wél spelen in de achterhoede van Feyenoord.

Van Persie sluit niet uit dat de revaliderende Calvin Stengs nog dit seizoen zijn rentree maakt. ''Die kans bestaat zeker. Hij traint al een aantal dagen mee. En ik geniet van de ingevingen die hij heeft in het veld. Hij brengt toch net iets anders.''