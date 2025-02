Feyenoord slaat grote slag en voorkomt transfervrij vertrek naar Ajax of PSV

De toekomst van Thijs Kraaijeveld ligt bij Feyenoord. De Rotterdamse club maakt dinsdagochtend bekend dat de zeventienjarige middenvelder zijn aflopende contract met drie jaar heeft verlengd.

Daardoor ligt Kraaijeveld tot medio 2028 vast in De Kuip. In de afgelopen maanden werd de jeugdinternational gelinkt aan een transfervrije overstap naar clubs als Ajax, PSV en Borussia Dortmund.

“Dat ik mijn contract bij Feyenoord heb kunnen verlengen maakt me erg trots”, vertelt Kraaijeveld op de clubwebsite van de Rotterdammers. “Ik ben bij de club bezig aan mijn negende seizoen, waardoor het als mijn tweede huis voelt.”

“De komende seizoenen heb ik als doel om me op Varkenoord verder te ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar Feyenoord 1 te kunnen maken”, aldus Kraaijeveld.

Kraaijeveld staat ondanks zijn leeftijd al jarenlang bekend als een toptalent in de jeugdopleiding van Feyenoord. De multifunctionele middenvelder trainde onder Arne Slot al eens mee met de hoofdmacht.

Kraaijeveld viert in mei pas zijn achttiende verjaardag, waardoor Feyenoord zijn aflopende verbintenis slechts met drie seizoenen kan verlengen.

Na Shaqueel van Persie (18) is Kraaijeveld het volgende grote talent dat ervoor kiest om zijn aflopende contract bij Feyenoord te verlengen. Over de toekomst van Zépiqueno Redmond (18) is nog niets bekend.