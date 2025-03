Feyenoord profiteert maximaal van nederlaag PSV bij Ajax en verkleint gat tot tweede plek in de Eredivisie

Feyenoord heeft zondag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Eredivisie. In De Kuip was de ploeg van trainer Robin van Persie nipt te sterk voor Go Ahead Eagles: 3-2. Daarmee profiteren de Rotterdammers maximaal van de verliespartij van PSV tegen Ajax (0-2), want de achterstand op plek twee is geslonken naar acht punten. Feyenoord heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van de Eindhovenaren.

Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman stonden in de verdediging voor doelman Timon Wellenreuther. Op het middenveld moesten Hwang In-beom en Jakub Moder voor de balans zorgen, terwijl Antoni Milambo zijn creativiteit mocht tonen op 10. Ayase Ueda raakte geblesseerd in de interlandperiode bij Japan en werd vervangen door Julián Carranza. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) bestreken de vleugels.

Feyenoord begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd en kreeg in de vijfde speelminuut al een goede kans. Paixão beproefde zijn geluk met een schot van buiten de zestien, al belandde zijn poging recht in de handen van doelman Jari De Busser. Aan de overzijde schoot Go Ahead-middenvelder Enric Llansana in de handen van Wellenreuther.

Na een half uur spelen kwam Feyenoord voor het eerst op voorsprong. Dean James beging in het strafschopgebied een overtreding op Anis Hadj-Moussa, waarna arbiter Bas Nijhuis - op basis van de videobeelden - een strafschop toekende. Moder nam zijn verantwoordelijkheid en maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0.

Op slag van het rustsignaal kwam Go Ahead langszij. Mathis Suray speelde richting Victor Edvardsen, maar hij liet hem slim lopen en kreeg de bal daarna goed terug van zijn collega-spits Milan Smit. Vervolgens schoot Edvardsen raak met rechts: 1-1.

In het tweede bedrijf werd het spektakel in De Kuip nog verder opgevoerd. De nieuwe voorsprong werd gevonden na 57 speelminuten, toen Hadj-Moussa op de vijandige helft onderschepte en vanaf de rechterkant naar binnen trok. Hij omspeelde twee man en schoot raak in de verre hoek: 2-1.

Die voorsprong werd spoedig onklaar gemaakt door Go Ahead, want na een uur spelen volgde de 2-2. Na goed voorbereidend werk van Edvardsen schoot Oliver Antman binnen. Een kwartier voor tijd noteerde Paixão de derde voorsprong van de avond. Ditmaal kwam hij vanaf de linkerkant naar binnen en schoot hij de 3-2 binnen in de verre hoek.