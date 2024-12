Feyenoord krijgt verhuurde speler half jaar eerder terug dan gepland

Neraysho Kasanwirjo komt mogelijk nooit meer in actie voor Rangers FC. De 22-jarige verdediger zou heel dit seizoen vlieguren maken in Schotland, maar is na twaalf officiële duels alweer terug bij Feyenoord. Kasanwirjo liep onlangs bij Jong Oranje een zware blessure op.

In gesprek met Voetbal International legt Rangers-manager Philippe Clement de situatie uit. “'Zijn operatie was goed, maar hij zal minstens vier tot zes maanden uitgeschakeld zijn. We kunnen niet op hem rekenen, dus we zullen aan het einde van het seizoen zien hoe het gaat.”

“We hebben de afspraak met Feyenoord dat hij daar zal revalideren, maar ik blijf in contact met Nana, die erg teleurgesteld was dat hij niet door kon gaan met zijn werk. Hij houdt van de club, de kleedkamer en zelfs van de staf en dat gebeurt niet zo vaak”, besluit Clement.

Kasanwirjo, die bij Feyenoord nog niet wist te overtuigen, speelde tot dusver 428 minuten namens Rangers. De Schotse topclub heeft een optie tot koop opgenomen in het huurcontract van de Amsterdammer, al lijkt het vooralsnog onwaarschijnlijk dat die gelicht gaat worden.

Het is onduidelijk voor welk bedrag Rangers de rechtspoot kan overnemen van Feyenoord. Het Duitse Transfermarkt schat Kasanwirjo’s huidige marktwaarde op zo’n 1,8 miljoen euro.

Feyenoord betaalde in januari 2023 nog 2 miljoen euro om Kasanwirjo los te weken bij FC Groningen. Sindsdien speelde de veelzijdige verdediger negen officiële wedstrijden in het rood-wit.

Kasanwirjo zal hopen dat hij richting het eind van het seizoen weer wat wedstrijden in de benen heeft, daar komende zomer het jeugd-EK van Jong Oranje op het programma staat. Tot dusver speelde hij elf interlands namens het beloftenelftal.