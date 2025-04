Feyenoord en FC Twente naderen elkaar in onderhandelingen over Sem Steijn

Feyenoord en FC Twente naderen elkaar in de onderhandelingen over Sem Steijn. Dat meldt Voetbal International donderdagavond. De komst van de 23-jarige middenvelder lijkt ‘steeds aannemelijker’ te worden, valt er te lezen. Wel moeten er nog wat obstakels worden omzeild.

De gesprekken tussen beide clubs verlopen ‘in een prettige sfeer’, schrijft Martijn Krabbendam. “Dat is voorheen ook wel eens anders geweest.” Met name de onderhandelingen over de transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord verliepen chaotisch.

Wat Steijn moet kosten is nog niet bekend. De Telegraaf meldde onlangs dat de middenvelder een afkoopclausule van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan en dat het eerste bod van Feyenoord daaronder lag.

“De onderhandelingen tussen Feyenoord en Twente gaan momenteel alleen over geld. Wat is Steijn waard? Dat spel van vraag en aanbod is nu in volle gang”, schrijft Krabbendam.

Robin van Persie ging donderdagmiddag kort in op de situatie van Steijn tijdens de persconferentie. “Of hij al binnen is? Nou ja, op het moment dat het zo is, krijg je dat van mij te horen, uiteraard.”

“Maar zover is het nog niet. Sem is nog altijd speler van FC Twente. Het is een goede speler. We gaan kijken hoe dit zich ontwikkelt”, aldus Van Persie.

Steijn verlengde zijn contract bij FC Twente in december tot de zomer van 2028. Hij is volgens Transfermarkt zestien miljoen euro waard.