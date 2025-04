Feyenoord en Ajax krijgen concurrentie van andere topclub in strijd om transfertarget

Luciano Valente staat ook in de belangstelling van Anderlecht. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 21-jarige middenvelder van FC Groningen geniet ook al interesse van Ajax en Feyenoord.

Valente is aan een sterk seizoen bezig bij de Trots van het Noorden. De rechtspoot was tot dusver goed voor 7 assists en 2 treffers in 30 wedstrijden en maakte eind maart zijn debuut voor Jong Oranje.

Mounir Boualin meldde begin april dat zowel Ajax als Feyenoord de verrichtingen van Valente in de gaten houdt. Nu voegt Het Laatste Nieuws dus ook Anderlecht toe aan dat rijtje.

De Belgen rondden met Mihajlo Cvetkovic en Cedric Hatenboer al twee zomertransfers af en hopen ook Valente aan de gelederen toe te voegen. De in Groningen geboren middenvelder beschikt over een contract tot medio 2028 in de Euroborg. Volgens Transfermarkt is hij 2,5 miljoen euro waard.

Valente gaf zo’n drie weken geleden in gesprek met het Dagblad van het Noorden toe dat hij met enkele spelers en stafleden van Feyenoord had gesproken. “Na de wedstrijd in De Kuip kwamen er spelers en stafleden van Feyenoord naar me toe en dan gaat het wel ergens over.”

“Ik ga niet precies zeggen wat er dan wordt besproken, maar het zijn wel mooie dingen. Ik word er wel blij van”, aldus de rechtspoot.

Valente maakt graag de stap naar een topclub in Nederland. “Ik heb daar geen enkele twijfel over. Het is mijn doel om daar ooit te spelen en ik zie dat zeker zitten.”