'Feyenoord bereikt na René Hake ook akkoord met Robin van Persie'

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Robin van Persie, zo meldt 1908.nl. De oefenmeester heeft oren naar een overstap naar De Kuip, maar is in afwachting van de onderhandelingen tussen Feyenoord en sc Heerenveen.

De terugkeer van het clubicoon naar Rotterdam-Zuid, waar hij als speler verdeeld over twee periodes furore maakte, komt zodoende steeds dichterbij. De Rotterdammers zijn op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Brian Priske.

Van Persie wil graag stafleden meenemen naar Feyenoord, waaronder Brian Pinas. Van Persie werkte eerder al met Pinas samen toen hij trainer was in de jeugd van Feyenoord.

Zeker is ook dat René Hake onderdeel moet worden van de staf in De Kuip. De voormalig succestrainer van Go Ahead Eagles bereikte eerder op de dag al een akkoord met Feyenoord, wist 1908.nl te melden.

Naast Pinas en Hake moet ook Yöri Bosschaart onderdeel worden van de nieuwe staf op 1908, meldde Sander de Vries van de Leeuwarder Courant eerder. Yöri Bosschaart fungeert bij Heerenveel als videoanalist en werkte eerder al bij Feyenoord onder Giovanni van Bronckhorst.

Momenteel wordt de selectie van Feyenoord geleid door Pascal Bosschaart. De interim-trainer, die doorschoof vanuit Feyenoord Onder 21, gidste de club ten koste van AC Milan naar de achtste finale van de Champions League.

Bij Heerenveen houdt men sterk rekening met het vertrek van Van Persie, die dit seizoen voor het eerst op eigen benen is komen te staan op het hoogste niveau. Ole Tobiasen en Robin Veldman worden genoemd als kandidaten om Van Persie op te volgen in het Abe Lenstra Stadion.