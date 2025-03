Femke Halsema ‘schaamt zich dood’ na pijnlijke fout bij Ajax-feest en meldt zich op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor burgemeester Femke Halsema, die zich meldt op Instagram na een pijnlijke fout van de gemeente Amsterdam.

Ajax bestaat dinsdag zoals bekend 125 jaar en dat willen de supporters weten ook. De festiviteiten op de Dam begonnen om 19.00 uur en het plein wordt continu verlicht door vuurwerkshows. De supporters zingen luidkeels mee met de ingezette liederen en de sfeer is gemoedelijk.

Eerder meldde De Telegraaf dat er op locatie ook politiebusjes, politieauto's en een bord staan dat er een veiligheidsrisicogebied geldt. Dit betekent onder meer dat de politie op de Dam en op plekken in de buurt preventief mag fouilleren. De maatregel is van kracht sinds 15.00 uur en duurt naar verwachting tot middernacht.

De gemeente was echter niet van plan het feest te verstoren en plaatste zelfs meerdere schermen met een felicitatie richting Ajax. Daarbij werd echter wel een pijnlijke fout gemaakt. “Gemeente Amsterdam feliciteerd Ajax”, zo viel er te lezen. Het had natuurlijk wel ‘feliciteert’ moeten zijn.

Burgemeester Halsema kreeg ook weet van de borden en reageerde met een knipoog via haar eigen Instagram-pagina. “Zo goed bedoeld maar zit toch wel een beetje DOOT te gaan van schaamte”, schreef ze.