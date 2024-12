FC Twente-trainer Oosting deelt uitstekend nieuws over twee sterkhouders: 'Dat ziet er goed uit'

FC Twente gaat donderdag tegen Olympiacos voor zijn eerste Europa League-zege van het seizoen. Trainer Joseph Oosting kan in Piraeus naar alle waarschijnlijkheid weer een beroep doen op Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel. "Het ziet er goed uit."

Twente staat na drie gelijke spelen en twee nederlagen op de 29ste plaats in de Europa League. Het gat naar de veilige 24ste plaats bedraagt momenteel twee punten. Een nederlaag zou weleens dodelijk kunnen blijken voor de Europese ambities van de Tukkers, die het hierna nog opnemen tegen Malmö FF en Besiktas.

"Of dit onze laatste kans is?", herhaalde Oosting een vraag uit de perszaal. "Zo denk ik niet. Natuurlijk wordt het taai, maar ik denk niet in laatste kansen.” Mees Hilgers, eveneens aanwezig op de persconferentie, vult aan: "Olympiacos is een sterke ploeg, maar wij zijn ook sterk. We moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten en er morgen keihard ingaan.”

Twente heeft het nodige goed te maken. Niet alleen na de laatste Europese wedstrijd, die thuis vrij kansloos verloren ging tegen Union Sint-Gillis (0-1), maar ook na afgelopen vrijdag. Twente ging toen keihard onderuit tegen titelfavoriet PSV: 6-1.

"Ik kan verschrikkelijk slecht tegen m’n verlies", stelt Oosting. "Ik ga dan ook denken: Wat had ik anders kunnen doen? Ik heb op de terugreis uit Eindhoven de eerste helft bekeken, en ik had het wat slechter verwacht. Wat overeind blijft is hoe we de goals hebben weggeven."

Mogelijk dat Unnerstall en Van Wolfswinkel Twente kunnen helpen aan een goed resultaat in het Georgios Karaiskakis Stadion. Unnerstall miste de afgelopen twee duels, tegen PSV en Go Ahead Eagles, terwijl Van Wolfswinkel er tegen PSV niet bij was.

"Dat ziet er goed uit”, geeft Oosting een korte, maar krachtige blessure-update over de routiniers. De verwachting is dan ook dat het tweetal aan de aftrap zal verschijnen.

Oosting verwacht een flinke uitdaging tegen Olympiacos. "Een goede ploeg, die niet voor niets de Conference League heeft gewonnen. Ze zijn vooral hier thuis heel sterk.” Olympiacos staat veertiende en kan zich bij een zege op Twente praktisch verzekeren van een plek bij de eerste 24.