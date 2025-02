FC Twente-speler Michel Vlap weet nu al dat hij mogelijk afwezig is in cruciale return tegen FK Bodø/Glimt

FC Twente deed donderdagavond goede zaken in de Europa League met een late 2-1 overwinning tegen Bodø/Glimt. Middenvelder Michel Vlap liet na afloop voor de camera van ESPN weten dat hij mogelijk om een persoonlijke reden afwezig is bij de return in Noorwegen.

Twente had in de eigen Grolsch Veste het betere van het spel en kwam al vroeg via Sayfallah Ltaief op voorsprong: 1-0.

Een late en onverdiende gelijkmaker van Bodø/Glimt leek roet in het eten te gooien, maar een nog latere rake pingel van Ricky van Wolfswinkel betekende de 2-1 en dus de overwinning voor de Tukkers.

Volgende week in Noorwegen wacht een spannende wedstrijd voor Twente. Mogelijk moet de ploeg van trainer Joseph Oosting dat doen zonder Vlap. De vriendin van de Twente-speler is namelijk hoogzwanger.

“Ze is over drie dagen uitgerekend”, zo vertelt Vlap. “Het wordt mijn eerste kind, dus ik ben daar zenuwachtiger voor dan voor de wedstrijd. Als er wat is, dan moet ze de teammanager bellen. Die zit met zijn telefoon in de dug-out en kan mij dan inlichten”, geeft de middenvelder aan.

Op de vraag of Vlap er volgende week in Noorwegen bij is, geeft hij aan: “Het liefst ben ik er bij, maar ik vind niet dat je je vrouw alleen kunt laten.”

Zondag wacht eerst nog voor Twente een ontmoeting thuis tegen RKC Waalwijk. Een paar dagen later staat, op donderdag, de return tegen Bodø/Glimt op het programma.