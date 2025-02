FC Twente is niet meer bereid om mee te werken aan een transfer van Anass Salah-Eddine, zo meldt Tubantia zondagavond. De 23-jarige linksback zet in op een vertrek naar AS Roma of PSV en hij wilde niet meespelen tegen Go Ahead Eagles. De club is ‘not amused’ over de ‘werkweigering’ van Salah-Eddine.

Eerder op de zondag werd voor het Eredivisie-duel bekend dat Salah-Eddine niet bij de selectie zat. “Hij is mentaal niet in staat om te spelen”, wist journalist Leon ten Voorde te melden.

Salah-Eddine reisde wel met de spelersbus naar Deventer, maar daarna keerde hij terug naar huis met de auto die hij kon lenen van de perschef. Anderhalf uur voor de wedstrijd vertrok hij plotseling.

Het plan was dat de linksachter wél gewoon zou spelen, zo vertelde trainer Joseph Oosting. “Wel spelen, niet spelen? Uiteindelijk is hij meegegaan en het was de bedoeling dat hij zou starten. Hij zei dat hij niet fris genoeg was om te voetballen.”

Volgens de berichtgeving is FC Twente absoluut niet blij met de actie van Salah-Eddine, die nu niet meer lijkt te mogen vertrekken. Een bod van PSV was al van tafel geveegd en mogelijk kwam er nog wel een nieuw bod van AS Roma, maar nu gaan de Tukkers keihard de onderhandelingen in.

“Deze actie heeft kwaad bloed gezet bij de leiding van FC Twente”, schrijft Tubantia. “De club is niet van plan zich te laten gijzelen door een werknemer die nog een contract heeft tot en met 2027.”

De transfermarkt sluit in Italië in de nacht van maandag op dinsdag om 00:00 uur. Mocht Salah-Eddine toch nog vertrekken bij een niet te weigeren bod, dan heeft FC Twente tot dinsdagnacht 00:00 uur om een vervanger te halen.