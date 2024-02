FC Groningen toont volwassenheid en boekt overtuigende zege in Eindhoven

FC Groningen heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Trots van het Noorden won overtuigend met 0-3 van FC Eindhoven. Laros Duarte was met twee goals de grote man bij Groningen, dat dankzij de zege naar de vierde plaats stijgt. Eindhoven blijft steken op plek veertien en lijdt gevoelig puntenverlies in de strijd om een plek bij de Keuken Kampioen Play-Offs.

Romano Postema kreeg al na twee minuten de eerste kans van de wedstrijd, maar de spits stuitte op Eindhoven-goalie Jorn Brondeel. Ondanks dat ook Eindhoven een mogelijkheid kreeg – August Priske Flyger schoot over – bleef Groningen de bovenliggende partij in Noord-Brabant.

De openingstreffer, die in de twintigste minuut viel, mocht dan ook geen verrassing heten. Groningen zette een gevaarlijke counteraanval in, die in eerste instantie niets leek op te leveren. Het lukte Postema echter nog net om Luciano Valente te bereiken. De linkermiddenvelder schoof vervolgens met een fraaie voetbeweging binnen: 0-1.

Evan Rottier dacht daarna gelijk te maken, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Hoewel beide ploegen daarna bij vlagen gevaarlijk werden, werd er voor rust niet meer gescoord.

De tweede helft was twintig minuten oud toen Groningen de voorsprong wist te verdubbelen. Duarte speelde zich knap vrij en poeierde de bal op fraaie wijze achter Brondeel: 0-2. Het was voor de Kaapverdiaan, die onlangs nog aanwezig was op de Afrika Cup, zijn eerste treffer sinds 22 december.

Twintig minuten voor tijd maakte Duarte ook zijn tweede treffer van de wedstrijd. Na enkele fraaie schijnbewegingen creëerde hij wat ruimte voor zichzelf, om vervolgens met een fraaie streep de korte hoek te vinden: 0-3.

Eindhoven had vrijwel niets in te brengen en na de derde goal was de wedstrijd dan ook gespeeld. Eindhoven probeerde het nog wel, maar aan de gezichten van de spelers viel af te lezen dat zij het wel welletjes vonden. Groningen hield de bal in zijn bezit en boekt zo een prima zege in Eindhoven.

