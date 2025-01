We hebben er een maand plus een week op mogen wachten, maar het laatste fluitsignaal van Heracles - FC Groningen heeft geklonken. In de overgebleven elf minuten en blessuretijd veranderde er niks meer aan de 1-1 tussenstand, ondanks de man-meer-situatie voor de thuisploeg.

Op 21 december jongstleden werd er in Almelo vroegtijdig de kleedkamers opgezocht bij een 1-1 tussenstand (doelpunten van Luka Kulenovic (Heracles) en Romano Postema (Groningen)). Op die koude dag vlak voor de feestdagen zag scheidsrechter Rob Dieperink geen andere mogelijkheid dan de wedstrijd definitief te staken nadat er ongeregeldheden waren rondom het uitvak, waarbij onder meer een Groningen-aanhanger meters naar beneden viel van de ene tribune op de andere en zijn mede-supporters aandacht voor hem vroegen door voorwerpen richting het veld te gooien.

De klok gaf op moment van staken aan dat er nog iets minder dan twaalf minuten te spelen waren. Voorafgaand het aftrappen van het restant van het duel tussen de twee laagvliegers werd al bekend dat er minstens vijf minuten blessuretijd bij op komen.

Heracles voerde noodgedwongen twee wijzigingen door ten opzichte van de elf namen die op het veld stonden in december. Ruben Roosken transfereerde eerder deze maand naar Huddersfield Town, terwijl ook Brian De Keersmaecker afwezig was. Hun plekjes op werden overgenomen door eerdere bankzitters Daniël van Kaam en Thomas Bruns. Bryan Limbombe en Justin Hoogma namen als dispensatiespelers - spelers die in december onder contract stonden bij de club maar destijds afwezig waren, mochten bij de KNVB als vervangers worden aangevraagd van spelers die destijds op het veld stonden maar nu geblesseerd of getransfereerd waren - plaats op de bank.

Aan de kant van Groningen, dat het duel wegens een rode kaart van Marco Rente afmaakte met tien man, was er één onontkoombare wijziging: Tika de Jonge verving de naar Lommel SK vertrokken Joey Pelupessy. Marvin Peersman was de enige speler die al geel op zak had en dus moest oppassen.

Na een warming-up die langer duurde dan dat er daadwerkelijk gevoetbald zou worden, stonden beide ploegen klaar voor het restant van het duel, dat pas werd hervat nadat Heracles-aanvaller Suf Podgoreanu gewisseld werd voor Juho Talvitie. Vervolgens vormde een doeltrap van Fabian de Keijzer het startschot.

In de 'tweede' openingsfase probeerden beide teams het, al kwamen ze in eerste instantie niet verder dan een aantal hoekschoppen. Zo'n drie minuten voor tijd speelde Heracles de eerste echte kans bij elkaar: Mario Engels had het vizier niet op scherp en zag zijn inzet over vliegen.

Snel daarna hoopte Groningen even dat de blessuretijd met tien tegen tien uitgespeeld zou worden. Jizz Hornkamp kwam kiezelhard en met gestrekt been in op Peersman, maar kwam weg met een gele kaart. De thuisploeg dacht op zijn beurt recht te hebben op een penalty na een vermeende overtreding van De Jonge op Mimeirhel Benita, maar wederom gaven scheidsrechter Sander van der Eijk - hij verving Dieperink - en de VAR geen gehoor. Sterker nog, de rechtsback van de Almeloërs kreeg een gele prent voor een schwalbe.

In de uiteindelijke negen blessureminuten vond Heracles, ondanks een man-meer-situatie, het net niet, terwijl de Trots van het Noorden kon niet verrassen. Zo bleken de overgebleven minuten doelpuntloos en zochten beide ploegen met een punt op zak de kleedkamers op. Eindstand hetzelfde als op 21 december dus: 1-1.