FC Groningen heeft geen moeite met TOP Oss en houdt hoop op periodetitel

FC Groningen heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de jacht op promotie naar de Eredivisie. In eigen huis wist de ploeg van Dick Lukkien met 3-0 af te rekenen met TOP Oss. Johan Hove, Luciano Valente en Kristian Stomland Lien namen de doelpuntenproductie voor hun rekening.

Na twintig minuten wist Groningen pas de eerste kans van het duel te creëren. Jorg Schreuders speelde zichzelf knap vrij en haalde uit van buiten het strafschopgebied. Hij zag de bal echter net naast vliegen.

Kort daarop beproefde ook Laros Duarte zijn geluk van afstand. Ook hij was niet succesvol: de poging van de Kaapverdiaan werd gevangen door Oss-doelman Mike Havekotte.

Vijf minuten voor rust was het dan eindelijk wel raak voor de thuisploeg. Een corner van Wouter Prins werd aangenomen door Marvin Peersman, die klaarlegde voor Hove. Hove haalde over de grond uit en zag tot zijn geluk de bal van richting veranderd achter Haverkotte verdwijnen: 1-0.

Kort na rust leek de Trots van het Noorden op 2-0 te komen. De ingevallen Isak Dybvik Määttä werd neergelegd, waarna de bal op de stip ging. Leandro Bacuna kon zo zijn eerste van het seizoen maken vanaf elf meter, maar Havekotte koos de goede hoek.

Tien minuten na rust was het dan alsnog raak voor de Groningers. Valente pikte de bal op net buiten de zestien, kapte zijn tegenstander uit en schoot beheerst raak: 2-0.

In het restant van de wedstrijd werd Groningen nog gevaarlijk via Schreuders en Romano Postema, maar het slotakkoord kwam van de ingevallen Kristian Stomland Lien. Rui Mendes gaf een lage voorzet in de zestien, die koeltjes werd afgerond door de Noorse spits.

Groningen heeft na vijf duels nu 12 punten in deze periode. Alleen ADO Den Haag wist meer punten te pakken (15), maar de Hagenaren hebben dan ook een wedstrijd meer gespeeld.



