FC Barcelona heeft belangrijke plek twee voor het grijpen na nederlaag Girona

Girona heeft een mogelijk cruciale nederlaag geleden in de strijd om plek twee in LaLiga. De ploeg van trainer Míchel verloor met 0-1 van Villarreal door een treffer van ex-Ajacied Bertrand Traoré. De nederlaag van Girona is een dure, daar de bovenste twee ploegen in LaLiga, net als de winnaar van de Copa del Rey en runner-up in dat toernooi, zich plaatsen voor de Supercopa 2025.

Traoré was al vroeg in het duel dicht bij de openingstreffer. De vleugelspeler uit Burkina Faso krulde de bal richting de verre hoek en zag Girona-doelman Paulo Gazzaniga knap redden.

Na een uitstekende dribbel van Sávio vanaf de rechterkant kreeg Girona na een half uur spelen zijn grootste kans tot dan toe. De ex-PSV'er bediende Artem Dovbyk, die zijn poging met links enkele centimeters naast zag gaan.

Het gevaar kwam vooral van de voet van Sávio, die met enkele uitstekende dribbels de nodige ruimte creëerde in en rondom de zestien van Villarreal. Dovbyk, die met twintig treffers aan de leiding gaat in het topscorersklassement van LaLiga, had echter zijn dag niet.

Ook na rust liet Dovbyk een goede kans missen. De Oekraïner deed net iets te lang over zijn actie en zag de bal voor zijn voeten afgesnoept worden door een verdediger van Villarreal.

De bezoekers kwamen na een uur spelen op voorsprong. Alexander Sørloth bediende Gonçalo Guedes, wiens schot gekraakt werd. De afvallende bal rolde perfect voor de voeten van Traoré, die beheerst binnenschoof: 0-1.

Hé, waar hebben we die eerder gezien? ????? Bertrand Traoré zet Villarreal op een 1-0 voorsprong bij Girona! ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaVillarreal pic.twitter.com/C7NtiiSOlB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2024

Het zat Tsygankov ook niet mee, toen de Oekraïner zijn schot vanaf randje zestien op de lat uiteen zag spatten. De rebound kon vervolgens niet worden benut door David López, wiens kopbal gekeerd werd door een verdediger. Naast een tweede gele kaart voor Villarreal-verdediger Kiko Femenía gebeurde er weinig meer en dus lijdt Girona een waarschijnlijk cruciale nederlaag.

Girona heeft nu een punt minder dan Barcelona en bovendien een wedstrijd meer gespeeld dan zijn provinciegenoot. Girona speelt nog twee wedstrijden, Barcelona drie.

Villarreal maakt op plek acht nog een kleine kans op Europees voetbal. Met drie en vier punten achterstand op de nummers zeven (Real Sociedad) en zes (Real Betis) is dat echter niet waarschijnlijk. Villarreal heeft bovendien een duel meer gespeeld dan die ploegen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties