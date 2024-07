Cesc Fàbregas en Como nog altijd in de race om transfervrije Raphaël Varane te strikken

Como blijft proberen om Raphaël Varane aan zich te binden. De Serie A-promovendus, waar Cesc Fàbregas aan het roer staat, is al een tijd in onderhandeling met de transfervrije Fransman, die nog geen definitief besluit over zijn toekomst heeft genomen.

Fabrizio Romano meldde eind juni dat Varane wordt beschouwd als het droomtarget van Como. De Italiaan schreef daarbij dat het contracteren van de Fransman zeker nog geen gedane zaak was gezien de interesse in zijn persoon.

Como is nog altijd aan het onderhandelen met Varane, die ook belangstelling geniet van AS Roma en clubs uit de Major League Soccer en Saudi Pro League. Como blijft hoopvol en hoopt dat onder meer Fàbregas hem over de streep kan trekken.

Dat de interesse wederzijds is, bleek eind juni al. Varane reisde toen af naar Italië om gesprekken te voeren met de clubleiding en Fàbregas. De club is nu in afwachting van een antwoord van Varane, die nog geen knopen heeft doorgehakt.

Como heeft ambities en heeft al meermaals toegeslagen op de transfermarkt. Zo werd er al 4,5 miljoen euro betaald aan AS Roma voor voormalig Serie A-topscorer Andrea Belotti. Daarnaast werd Alberto Dossena voor acht miljoen euro overgenomen van Cagliari en maakte de club vijf miljoen euro over naar Lecce voor Gabriel Strefezza.

Matthias Braunöder, Ben Koné, Marco Curto en Peter Kovacik werden ook al gecontracteerd en daar komt volgens Gianluca Di Marzio maandag Pau López, doelman van Olympique Marseille, bij. De Spanjaard moet worden gehuurd met koopverplichting, die van kracht gaat indien Como zich komend seizoen weet te handhaven.

Daarnaast wil de club zich nog versterken met Rodri Sánchez van Real Betis. De Andalusiërs willen voorlopig alleen verkopen, voor zes miljoen euro, terwijl Como denkt aan een huurdeal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!