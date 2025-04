Farioli maakte met speech diepe indruk op zijn eerste dag bij Ajax: 'Hij zei dingen...'

Dies Janse is in een interview met Football Oranje ingegaan op de komst van Francesco Farioli bij Ajax. De negentienjarige verdediger stelt perplex te hebben gestaan op de dag dat Farioli bij Ajax binnenkwam.

Farioli staat sinds afgelopen zomer aan het roer in Amsterdam. De Italiaanse oefenmeester moest de smeulende restjes van Maurice Steijn en Sven Mislintat opruimen bij Ajax, en doet dat meer dan naar behoren.

Ajax staat momenteel bovenaan in de Eredivisie. Met nog zes duels te gaan bedraagt de voorsprong op achtervolger PSV maar liefst negen punten.

“Op het moment dat hij binnenkwam vertelde hij details over voetbal en zei hij dingen over zijn speelwijze. Ik dacht toen alleen maar: wauw, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.”

“Ik had nog nooit van de details gehoord waar hij op inging. Ik was echt perplex. Je ziet het ook aan de resultaten. We winnen wedstrijden waar men het niet van verwachtte en we staan eerste”, besluit Janse.

“De trainingen zijn ook heel intensief. Alle assistenten staan met drie ballen in hun armen om het spel meteen door te laten gaan. Je hebt echt geen moment rust.”

Janse maakte zijn debuut in het eerste van Ajax op de eerste speeldag tegen sc Heerenveen (1-0 winst). “Ik had nog niet veel met Farioli gesproken. Vlak voor de wedstrijd zei hij tegen me: ‘Je kan dit. Je hebt een goede mindset.’”