Farioli doet na afgang tegen NEC opmerkelijke uitspraak over 'behaald doel met Ajax'

Ajax-trainer Francesco Farioli kon na afloop van de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen NEC niet anders dan erkennen dat zijn ploeg flink door de ondergrens zakte. In gesprek met ESPN blikte de Italiaan terug op het duel en deed hij een vrij opmerkelijke uitspraak over het verzekeren van een Champions League-ticket.

"De uitslag spreekt voor zich. Dit was een ontzettend teleurstellende dag voor ons", stelde Farioli. "We hadden de fans een mooie middag willen geven, zeker in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Maar dat is helaas niet gelukt."

Ajax blijft met twee wedstrijden te gaan bovenaan in de Eredivisie, maar heeft nog slechts één punt voorsprong op PSV. "We moeten de wedstrijd van vandaag rustig analyseren en ons klaarmaken voor de volgende. Morgenochtend beginnen we opnieuw, samen met de spelers. Het is belangrijk om dicht bij elkaar te blijven."

Ondanks de forse thuisnederlaag kon de oefenmeester nog wel iets positiefs benoemen: Ajax is verzekerd van de tweede plaats in de Eredivisie, nu nummer drie Feyenoord de Amsterdammers onmogelijk nog kan achterhalen. "Vandaag was een heel teleurstellende dag, maar we zijn wel zeker van plek twee", zegt Farioli, die het hele seizoen volhield dat Champions League-voetbal halen het doel is voor Ajax dit seizoen. "Dat hebben we voor elkaar gekregen."

Na de 0-3 van NEC-aanvaller Sami Ouaissa in de 82ste minuut besloot een groot deel van de fans van Ajax om huiswaarts te keren. Farioli reageert op de persconferentie op de voortijdig vertrokken supporters. "Ik wil het hier vooral hebben over de fans die wél zijn gebleven", benadrukt Farioli.

"Er waren nog genoeg supporters over die ons applaus gaven toen we na het eindsignaal een ronde door het stadion liepen. Ik ben heel dankbaar voor hun steun vandaag. De emoties liepen vandaag hoog op, voor iedereen. Zelfs na het laatste fluitsignaal waren er nog veel mensen in het stadion om ons te steunen."

Farioli kijkt alweer vooruit naar het duel van komende woensdag, als FC Groningen de tegenstander is in de 33ste speelronde. "We gaan deze wedstrijd grondig evalueren en zorgen dat we er woensdag weer staan. Er is geen tijd om in deze teleurstelling te blijven hangen. Morgen en dinsdag willen we goed trainen, om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. We moeten klaar zijn."