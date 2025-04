Fans boycotten Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - NEC

NEC Nijmegen gaat het op zondag 11 mei tegen Ajax opnemen zonder de steun van uitfans, zo laten diverse supportersgroepen weten via social media. De Nijmegenaren waren dusdanig diep teleurgesteld in het optreden van de Amsterdamse politie in eerdere ontmoetingen dat zij dit seizoen besloten hebben om een statement te maken.

De groepen Legio Noviomagum en Nijmegen Fanatics zijn niet te spreken over ‘het blauwe ontvangstcomité’ in Amsterdam. Volgens de fans is de politie al jaren niet gastvrij. Onder meer in februari 2024 besloten alle NEC-supporters naar huis te gaan nadat de politie drie aanhoudingen had verricht.

“Over een aantal weken staat de uitwedstrijd in Amsterdam weer op de planning”, zo schrijven de supportersgroepen hun statement. “Een op voorhand altijd beladen wedstrijd. Niet door de tegenstander op het veld of de thuissupporters, maar door het blauwe ontvangstcomité.

“Vorig jaar bleek maar weer dat het woord ‘gastvrijheid’ niet in het Amsterdamse woordenboek voorkomt. Nee, door politie Amsterdam word je standaard provocerend en intimiderend ontvangen. Iets wat helaas niets nieuws is in de hoofdstad.”

“Een lange tijd hebben we om deze reden de uitwedstrijd tegen Ajax niet bezocht”, vervolgen de fans. “Toen we terugkwamen in de Eredivisie vonden we echter dat onze drang om de club achterna te reizen zwaarder woog dan de vervelende ervaringen in het verleden.”

Daarom weigeren de NEC-aanhagners ditmaal af te reizen naar Amsterdam. “Dit jaar zullen we helemaal niet afreizen naar Amsterdam. Hoe graag wij ook onze club overal en te allen tijde willen steunen. Wij werken niet mee aan het voorspelbare en provocerende toneelstukje van politie Amsterdam.”

“Er zal structureel iets moeten veranderen aan de ontvangst bij de ArenA voordat wij weer die kant op gaan”, zo wordt het statement besloten. “Het draait meer om het uitlokken van een reactie en is criminalisering van supporters ten top.”