Fabrizio Romano meldt dat Juventus Thiago Motta gaat ontslaan en wie zijn opvolger wordt

Juventus gaat Thiago Motta ontslaan, zo weet de uiterst betrouwbare Fabrizio Romano te melden. De club is momenteel bezig met een plan om hem te ontslaan. Igor Tudor wordt door de Italiaanse journalist genoemd als gedroomde opvolger.

Het vertrek van Motta hangt al langer in de lucht. De Italiaanse oefenmeester werd afgelopen zomer aangesteld als hoofdtrainer van de Oude Dame, maar wist totaal niet te imponeren.

Motta maakte indruk bij Bologna en maakte vorige zomer een overstap naar Juventus. De trainer kan echter geen indruk maken in het Allianz Stadium. Hoewel Juventus pas drie keer verloor in competitieverband, speelde de club wel dertien (!) keer gelijk. Evenveel wedstrijden werden er gewonnen.

De club werd in de tussenronde van de Champions League naar huis gestuurd door PSV en in de Serie A gaat het dus eveneens niet zoals gepland. Juventus staat daar momenteel vijfde. In het bekertoernooi werd de Italiaanse grootmacht uitgeschakeld door Empoli.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat Roberto Mancini klaar om het stokje van Motta over te nemen, maar Romano noemt een heel andere naam. Volgens de gerenommeerde journalist gaat Juventus voor Igor Tudor.

Tudor is voormalig speler van Juventus en was ook al eens assistent-coach. Onder Andrea Pirlo zat hij als rechterhand 52 duels op de bank namens de 36-voudig kampioen. Zijn laatste klus dateert van 2024. Van maart tot mei was hij hoofdtrainer van Lazio.

De meeste wedstrijden stond de Kroatische manager aan het roer bij Hajduk Split en Olympique Marseille. Ook was hij tussen 2017 en 2018 trainer van Turkse grootmacht Galatasaray.