Excelsior Rotterdam versterkt zich in één klap met 175 wedstrijden in de Eredivisie

Jurgen Mattheij keert terug bij Excelsior, zo meldt Voetbal International maandag. De 31-jarige verdediger heeft tot het einde van het huidige seizoen getekend in het Van Donge & De Roo Stadion.

Rotterdammer Mattheij zat sinds begin juli zonder club, nadat zijn contract bij CSKA Sofia tot een einde was gekomen.

Mattheij speelde de afgelopen vier seizoenen in Bulgarije, waar hij een lange periode aanvoerder was. Met CSKA Sofia legde de ervaren mandekker in het seizoen 2020/21 beslag op de beker.

In totaal speelde Mattheij 120 officiële wedstrijden namens CSKA Sofia. Daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 8 assists.

Volgens Transfermarkt is Mattheij nog altijd 750.000 euro waard, maar door zijn clubloze status hoeft Excelsior geen transfersom neer te tellen.

Mattheij is een jeugdproduct van Feyenoord, maar wist in Rotterdam-Zuid niet door te breken in het eerste elftal. Bij Excelsior wist de rechtspoot wel door te breken als profvoetballer.

Inmiddels heeft Mattheij behoorlijk wat ervaring opgedaan. Namens Excelsior en Sparta Rotterdam speelde hij precies 175 wedstrijden in de Eredivisie. Met de Kralingers hoopt hij terug te keren op dat niveau.