Evert ten Napel verbaast zich over technische staf van Ajax: 'Het moet niet gekker worden'

Evert ten Napel verbaast zich over de grootte van de technische staf van Ajax. Dat laat de voormalig voetbalcommentator duidelijk blijken in zijn column namens het Dagblad van het Noorden.

Ten Napel haakt in op een quote van René Hake, die onlangs aangaf dat het trainersvak veeleisender is geworden. “Ik snap dat, maar vind wel dat er soms heel veel assistenten zijn.”

Zo kijkt de nuchtere Drentenaar met verbazing naar Amsterdam. “Bij Ajax onder Farioli geloof ik acht. Er is zelfs een voor de inworp! Het moet niet gekker worden…”

Ten Napel vraagt zich af of het allemaal nodig is. “De keeperstrainer bemoeit zich, gewapend met laptop, met de wisselspelers. Zou een wissel in de laatste minuut zelf niet weten wat er van hem verwacht wordt?”

Francesco Farioli, die bij Ajax vastligt tot medio 2027, heeft bij zijn komst in mei vorig jaar meerdere stafleden meegenomen. Zo kwamen onder meer assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sánchez Mateos uit zijn koker.

Ook fysiektrainer Callum Walsh, analist Osman Nuri Kul en keeperstrainer Jarkko Tuomisto zijn door de Italiaan aangedragen.

Dave Vos, die al werkzaam was bij Ajax, werd intern doorgeschoven naar de hoofdmacht. Datzelfde geldt voor een aantal andere Nederlandse trainers.