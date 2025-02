ESPN-analisten verbazen zich over uitspraken Te Kloese: ‘Hij had dat zinnetje ingestudeerd…’

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord deed veel stof opwaaien na een opmerkelijk interview voor de aftrap van het kwartfinaleduel tegen PSV voor de TOTO KNVB Beker. In Voetbalpraat op ESPN bespreken de analisten de uitspraken van Te Kloese, die de laatste tijd volop kritiek krijgt.

''Ik heb een hele goede relatie met hem'', antwoordt Te Kloese op de vraag van Kraay junior in hoeverre Priske tot het einde van het seizoen 'safe' is als hoofdtrainer van Feyenoord. ''En zoals overal ter wereld, ben ik afhankelijk van resultaten.''

Kraay vraagt door en wil weten hoe groot de kans is dat Priske het seizoen afmaakt bij Feyenoord. ''Ik hoop het wel, ja'', weigert Te Kloese honderd procent zekerheid te geven. ''Dat klinkt niet heel erg zeker'', voegt Kraay daar direct aan toe. ''Het moet goed met de club gaan, Hans'', zo besluit de directeur algemene zaken van Feyenoord.

Tafelgast Sjoerd Moussou denkt dat Te Kloese zijn interview heeft ingestudeerd. “Ik heb de interviews zitten luisteren bij ESPN, Rijnmond en de NOS, en daar zei hij drie keer exact hetzelfde. Hij had het steeds over hoop. Hij had dat zinnetje ingestudeerd”, concludeert de journalist.

Presentator Jan Joost van Gangelen geeft aan dat hij nog nooit een algemeen directeur zich zo heeft horen uitdrukken. “Ik vond het wel orgineel”, vult Moussou aan. “Hij zegt eigenlijk dat hij er rekening mee houdt dat het niet lukt met Priske. Dat waren heel bewust gekozen woorden, waarmee hij voor zichzelf een opening creërt om alsnog afscheid te kunnen nemen van Priske”, analyseert de 47-jarige journalist.

Ten Kloese stoort zich aan de omgeslagen mening over hem. ''En ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel bijzonder vind, moet ik eerlijk zeggen, dat als er drie jaar lang de polonaise achter me aangelopen wordt, dat er opeens mensen om me heen lopen alsof ik een besmettelijke hoest heb ofzo'', uit de Feyenoord-directeur zijn verbazing.

Karim El Ahmadi vindt de kritiek terecht. “Het is toch logisch dat hij kritiek krijgt? Het is februari en je bent al op bijna alle fronten uitgespeeld. Je kan in de competitie nog derde worden, maar dat vind ik voor Feyenoord veel te weinig. De enige hoop is dat je een ronde verder komt in de Champions League tegen AC Milan”, stelt de voormalig Feyenoord-speler.