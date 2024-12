Erling Haaland mist strafschop op zoveelste baaldag van Manchester City

Manchester City heeft op Tweede Kerstdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Everton. De ploeg van manager Pep Guardiola begon nog voortvarend en kwam snel aan de leiding, maar kon het momentum in het restant van het duel niet vasthouden. Tot overmaat van ramp miste Erling Haaland een strafschop. Manchester City staat zesde, met elf punten achterstand op koploper Liverpool, dat nog twee duels tegoed heeft.

Bij Manchester City, met Nathan Aké in de basis, waren de aanvallende intenties direct duidelijk. Josko Gvardiol kopte in de tweede minuut namelijk al op de paal. Everton moest massaal naar achteren en kwam amper aan aanvallen toe in de beginfase. Na een kwartier spelen was daar dan de verdiende 1-0 voor de thuisclub. Een knal van Bernardo Silva vloog via Jarrad Branthwaite langs Jordan Pickford in de verre hoek.

Haaland was behoorlijk bedrijvig in de eerste helft, maar slaagde er niet in om de voorsprong van Manchester City te verdubbelen. Het was juist Everton dat op gelijke hoogte kwam in de 36ste minuut. Iliman Ndiaye werd aan de linkerkant van de zestien aangespeeld en knalde op knappe wijze raak in de rechterbovenhoek: 1-1. Een tegenvaller voor Manchester City op het moment dat iedereen wachtte op de 2-0.

Manchester City leek kort na rust de voorsprong te herstellen. De bal ging op de stip toen Sávio in de zestien werd neergelegd door Vitalii Mykolenko. Haaland legde aan, maar werd tot zijn grote frustratie gestuit door Pickford. In de rebound kopte de Noorse spits wél raak, maar dat was in buitenspelpositie. Het ongeloof was af te lezen van het gezicht van de falende Haaland.

Een meevaller dus voor Everton, dat ondertussen op de ruimte achter de verdediging van Manchester City. Aan de zijlijn probeerde Guardiola zijn team op te peppen, om zo de wedstrijd in het laatste halfuur alsnog te kunnen winnen. De Spaanse manager stuurde Kevin De Bruyne de dug-out uit om te gaan warmlopen. De Belgische middenvelder kreeg ook daadwerkelijk speeltijd in de slotfase van de ontmoeting in het Etihad Stadium.

Everton kwam twintig minuten voor het einde bijna op voorsprong. Een inzet van binnen het strafschopgebied van Abdoulaye Doucouré ging via Rico Lewis net naast. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Manchester City en werd het publiek steeds stiller. De bezoekers groeiden in de wedstrijd en zochten steeds vaker het doel op van Stefan Ortega.

In de laatste tien minuten zochten beide ploegen nadrukkelijk naar de overwinning. Haaland had minder zelfzuchtig moeten zijn bij een aanval van Manchester City en Orel Mangala zag een van richting veranderd schot bijna langs Ortega in het doel vliegen. Het bleef spannend tot de laatste seconde, maar een winnaar kwam er niet meer in Manchester, ondanks enkele gevaarlijke counters van de ploeg uit Liverpool. Everton zal desondanks het meest gelukkig zijn met het punt, dat onlangs ook werd behaald in de duels met Arsenal en Chelsea (beide keren 0-0).