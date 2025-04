Erik ten Hag is lovend over voormalig pupil: ‘Hij is een soldaat geworden’

Erik ten Hag heeft genoten van Jurriën Timber in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. De trainer is complimenteus richting zijn voormalig pupil in gesprek met De Telegraaf.

Ten Hag kreeg de topprestatie van Timber niet live mee. “Om heel eerlijk te zijn, zat ik Bayern München-Internazionale te kijken. Natuurlijk heb ik wel de samenvatting gezien. En dit seizoen heb ik veel wedstrijden van Arsenal mogen aanschouwen, dus de hoofdrol van Jurriën verrast me niet.”

De voormalig Ajax-trainer ziet dat Timber is uitgegroeid tot een onverschrokken verdediger. “Je kunt Timber, allebei de Timbertjes trouwens, om een boodschap sturen”, geeft Ten Hag aan. “Jurriën is een soldaat. Meedogenloos en hij weet dat het in het topvoetbal ’eten of worden gegeten’ is. Zo staat hij erin. Hij is proactief, wacht niet af.”

Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, zat voor de tv te genieten van Arsenal. “Om Vinicius Junior te bedwingen moet je snel zijn, positioneel goed staan en tactisch sterk zijn”, analyseert de voormalig rechtsback.

“In het huidige topvoetbal kun je als speler niet meer maar één kwaliteit hebben. En Jurriën heeft er meerdere in huis. Hij durft, is heel sterk in de één-tegen-één-duels en leest zijn tegenstander. Gek genoeg lijkt hij veel minder te hoeven doen dan een ander, omdat hij altijd goed staat”, ziet Reiziger.

De 51-jarige trainer is van mening dat Timber zijn multifunctionaliteit een groot wapen is. “Of je hem nu links, rechts of centraal neerzet: eigenlijk levert hij altijd.” Reiziger stelt dat Timber een absolute winnaar is: “Timber is een absolute winnaar. In alles wat hij doet op de trainingen en in wedstrijden.”

“En het bijzondere is dat hij geen zenuwen lijkt te hebben. Dat was bij zijn debuut als basisspeler bij Ajax – uit tegen SC Heerenveen – al zo. De club zat in een moeilijke fase, maar Jurriën hield zich lachend staande”, vertelt Reiziger.

Op de vraag waar het plafond ligt, antwoordt Reiziger. “Arsenal is als een van de grootmachten van de Premier League al de absolute top, écht een heel grote club. Nu gaat het erom prijzen te gaan pakken. In de jeugd bij Ajax zag iedereen al dat Jurriën echt een heel bijzondere jongen is en een heel goede speler zou worden. Alleen weet je dan nog niet tot hoever hij precies zal reiken. Ik hoop dat we nog veel van hem kunnen genieten, zoals tegen Real Madrid”, sluit de trainer af.