Vink ziet slechts twee spelers bij PSV die 'echt ziek zijn' van debacle tegen Willem II

Marciano Vink is hard in zijn oordeel over PSV, dat tegen Willem II (1-1) opnieuw dure punten morste. De analist ziet maar weinig spelers echt strijd leveren en constateert tevens irritatie bij onder meer Noa Lang.

''Misschien was het voor PSV beter geweest als meer spelers de irritatie van Veerman zouden voelen'', vindt Vink in De Eretribune dat sommige spelers te weinig scherpte en agressiviteit tonen in moeilijke tijden.

''Ik heb het idee, en dat is mijn mening, dat een Til en een Veerman er echt goed ziek van zijn. Dat zag je laatst ook tegen PEC Zwolle'', geeft Vink voorbeelden van twee spelers die wél begaan lijken met het lot van PSV.

''Je kunt het na een wedstrijd wel met handgebaren en je shirtje doen.... Maar als je het in het veld ook niet doet'', haakt Karim El Ahmadi in. Vink gaat daar weer direct op in.

''Dat snap ik. Alleen, als jij zó gewend bent dat alles vanzelfsprekend is. Dat als ik jaag, wij samen jagen. En als ik de bal inspeel, weet jij wat ik van jou verwacht. Ik heb nu het idee dat er een aantal spelers, en ik kan me vergissen, meer met het publiek bezig zijn'', doelt Vink op Noa Lang en Guus Til, die duidelijk niet tevreden waren over de PSV-aanhang.

''En het is niet dat Noa Lang met verkeerde intenties het veld ingaat. Maar er is best wel wat irritatie bij hem. En ook bij Til. Die bal die hij overschiet, dat is toch een reactie richting het publiek'', kijkt Vink op van het gedrag van de aanvaller en middenvelder van PSV.

Vink beoordeelt vervolgens het vingertje van Lang naar het PSV-publiek na zijn goal. ''Of hij dat moet doen? Daar ben ik niet voor om te zeggen: 'Dat moet je niet doen'. Ik zou zeggen: 'Ga lekker voetballen en laat al dat andere achterwege''', aldus de voormalig middenvelder, die Lang ook ruzie zag maken met de fans nadat hij een corner weggaf.

''Hij geeft niet bewust een corner weg. Aan de ander kant is er ook vanuit het publiek een beetje irritatie. Maar die gasten gaan het veld niet op om slecht te spelen. Het zit gewoon niet goed binnen PSV'', aldus Vink.