Eretribune schrikt van moment in minuut 53 bij RKC - PSV

PSV had zaterdagavond geen kind aan nummer zeventien RKC Waalwijk, dat op een 0-3 nederlaag werd getrakteerd. Na afloop van de eenzijdige wedstrijd is er in De Eretribune vooral verbazing over het derde doelpunt van de bezoekers uit Eindhoven.

Luuk de Jong bepaalde de eindstand op 0-3 met een rake kopbal in de 53ste minuut. De analisten snappen niet dat de aanvalsleider van PSV zoveel vrijheid kreeg in de Waalwijkse defensie.

''RKC heeft centraal achterin niet echt lengte'', concludeert Kees Kwakman direct na afloop. ''Ze hebben ook geen echte koppers, denk ik. Het zijn toch vaak kleine jongens. Liam van Gelderen is van nature ook een back.''

''Van Gelderen moet gewoon De Jong opvangen. Dan kan hij nog steeds het duel verliezen hoor, maar hier laat hij hem gewoon lopen voor de rechtsback die Noa Lang dekt'', beschrijft Kwakman de situatie kort voor de 0-3 van De Jong na rust.

''En dan zegt Van Gelderen ook nog 'ja, jij had hem moeten pakken'', doelt de analist op de woordenwisseling met ploeggenoot Faissal Al Mazyani nadat De Jong volstrekt ongehinderd kon binnenkoppen namens PSV. ''En Al Mazyani staat goed, vind ik.''

''Dit gebeurt vaak als je drie man achterop hebt. Dan kom je vaak in van die twijfelmomentjes'', vult Bram van Polen aan. ''En dan wordt het afschuiven en ontstaat er miscommunicatie.''

''Ik vind dit geen intelligente keuze. Maar hij zal wel een idee hebben gehad'', snapt Van Polen niet dat RKC-trainer Henk Fraser tegen PSV koos voor een driemansverdediging.

Er is ook verbazing bij Danny Koevermans. ''De Jong wandelt rustig naar achteren en krijgt hem panklaar op zijn hoofd'', aldus de voormalig aanvaller van de Eindhovense club.