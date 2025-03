Engelse voetbalbond grijpt hard in en verdubbelt straf Millwall-keeper

Millwall-keeper Liam Roberts is voor zes wedstrijden geschorst, zo maakt de FA bekend. De Brit zou volgens de reglementen drie wedstrijden schorsing krijgen, maar ziet zijn straf dus verdubbelt worden.

Roberts stormde na acht minuten zijn doel uit om Jean-Philipe Mateta van scoren af te houden net buiten de zestien. De doelman van de bezoekers kwam met gestrekt been en raakte de aanvaller van the Eagles op harde wijze. De aangeslagen Mateta kreeg zuurstof toegediend, ging per brancard van het veld en werd direct richting het ziekenhuis gebracht.

Scheidsrechter Michael Oliver ging naar de zijkant om het incident op het scherm nog eens goed te kunnen bekijken. Na het checken van de beelden kwam de arbiter tot de conclusie dat Roberts een directe rode kaart verdiende. Millwall moest al vroeg met tien spelers verder en zag het bekeravontuur tot een einde komen na de 3-1 nederlaag op Selhurst Park.

Volgens de reglemeten zou Roberts een schorsing van drie wedstrijden boven het hoofd hangen. De FA liet eerder weten dat de standaardstraf van drie wedstrijden in dit geval "duidelijk onvoldoende" is. De voetbalbond diende daarom een claim in om de keeper langer te schorsen.

Met succes, zo blijkt nu. Een onafhankelijke toezichthoudende commissie heeft het verzoek van de FA om de straf te verdubbelen goedgekeurd. Daardoor is Roberts zes duels geschorst.

Mateta liet een paar uur na de wedstrijd via Instagram weten dat hij in orde was. ”Dank voor al jullie vriendelijke berichten. Ik ben in orde en hoop snel weer terug te zijn, sterker dan ooit. Goed gedaan gasten, ik hou van jullie.”

De aanvaller is inmiddels weer thuis, maar kreeg wel 25 hechtingen toegediend in het ziekenhuis. Crystal Palace treed zaterdag zonder Mateta aan tegen Ipswich Town.