Engeland haalt derde keeper (38) van Manchester United die dit seizoen geen minuut speelde bij de groep voor het EK

Bondscoach Gareth Southgate heeft Tom Heaton bij de Engelse selectie gehaald voor dit aankomende EK. De 38-jarige derde keeper van Manchester United zal niet als speler onderdeel zijn van de groep, maar als ‘trainingskeeper’. Heaton zal gedurende het hele EK ondersteuning bieden aan Jordan Pickford, Aaron Ramsdale en Dean Henderson.

De ervaren Engelsman speelde dit seizoen geen enkele minuut voor Manchester United, maar gaat het EK in Duitsland dus toch van dichtbij meemaken. Wat de rol van Heaton precies wordt is niet helemaal duidelijk, maar wat zeker is is dat hij dus in ieder geval het hele toernooi zal meetrainen.

“Ik ben heel blij dat Tom met ons meegaat naar Duitsland”, laat Southgate optekenen op de website van de Engelse bond. “De ervaring leert ons dat een toernooi veel vergt van onze keepersgroep onder leiding van Martyn Margetson (de keeperstrainer, red.).”

“Tom zal een rol van onschatbare waarde spelen op het trainingsveld en Jordan, Aaron en Dean ondersteunen. Buiten het veld zal hij bijdragen aan de positieve sfeer die we altijd willen creëren. We zijn Manchester United dankbaar voor hun steun om dit mogelijk te maken.”

Heaton fungeerde dit seizoen als derde doelman van the Red Devils en kwam zoals gezegd geen enkele minuut in actie. De drievoudig international van het Engelse elftal beschikt bovendien over een aflopend contract, al is de club wel met hem in gesprek om die verbintenis te verlengen.

Engeland neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Servië, Denemarken en Slovenië. The Three Lions zijn een van de grote favorieten voor de eindzege in Duitsland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!