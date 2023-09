El Ahmadi legt grootste probleem Ajax bloot: ‘Hij loopt constant uit positie’

Zondag, 17 september 2023 om 16:49 • Mart van Mourik

Karim El Ahmadi vindt dat Josip Sutalo zondag de kern van het probleem bij Ajax vormde. De analyticus zag de centrumverdediger in het verloren duel met FC Twente (3-1) continu uit positie lopen, en daar profiteerden de Tukkers van. “Hato leek juist de ervaren speler en Sutalo juist de jonge speler”, concludeert El Ahmadi.

De analist geeft voor de camera van ESPN aan dat Twente vooral dankbaar gebruikmaakte van de instabiele organisatie bij Ajax. “De diepgaande middenvelders van Twente zagen iedere keer de gaten in het centrum van Ajax. Zij waren echt de hele tijd gevaarlijk. Maar die Sutalo, en dat bleef hij de tweede helft ook doen, stond nooit in positie. En daar gokte Twente op. Sutalo was uit positie, en dan dook Ugalde in het gat. Dat was eigenlijk het grootste probleem de eerste helft, maar de tweede helft was het ook een probleem.”

“Voor mij leek het soms gewoon dat Hato juist de ervaren speler en Sutalo de jonge speler, want hij liep gewoon de hele wedstrijd uit positie”, aldus El Ahmadi, die wel positief gestemd is over Borna Sosa. “In aanvallend opzicht maakte hij beste wel een goede indruk met zijn voorzetten. De eerste voorzet leverde een goal (van Brobbey, red.) op en bij de tweede voorzet had het ook een goal moeten zijn. Dus ik vond hem nog wel prima spelen.”

Het was de eerste nederlaag in de Eredivisie in het huidige seizoen voor Ajax. Trainer Maurice Steijn zag zijn elftal dramatisch starten tegen FC Twente en de vroeg opgelopen schade kon later niet meer worden hersteld door de Amsterdammers. Dezelfde uitslag als op de slotdag van afgelopen seizoen. Sem Steijn deed zijn vader veel pijn met een doelpunt en ook Michel Vlap behoorde tot de uitblinkers van Twente. Ajax staat na vier speelronden op een teleurstellende twaalfde plaats, met zeven punten achterstand op koploper PSV.