Einde seizoen voor Premier League-smaakmaker Mitoma: ‘Een groot probleem’

Kaoru Mitoma komt dit seizoen niet meer in actie, zo maakt Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi bekend. De Japanner kampt met een ernstige rugblessure en zal zich moeten richten op de start van het volgende seizoen.

Het is voor Mitoma de tweede keer dit seizoen dat hij te maken heeft met een serieuze blessure. Eind 2023 liep hij een enkelblessure op, waardoor hij een groot deel van de Azië Cup moest missen. Afgelopen zaterdag was hij er in de thuiswedstrijd tegen Everton (1-1) niet bij, naar nu blijkt vanwege een rugblessure.

"Het is een slechte, slechte situatie", antwoordt De Zerbi op de persconferentie op de vraag hoe het met Mitoma gaat. "Ik denk dat we hem tot het einde van het seizoen kwijt zijn. Kaoru heeft een rugblessure en dat is een groot probleem."

"Ik denk dat hij twee of drie maanden nodig heeft om te herstellen. En dan zit het seizoen erop", is de pijnlijke conclusie van De Zerbi. De 26-jarige Mitoma kende een sensationele start van het seizoen bij Brighton, waar hij gold als één van, zo niet de absolute smaakmaker.

De linksbuiten was dit seizoen in alle competities goed voor drie treffers en zes assists, al zeggen statistieken niet alles. De vleugelspeler was bij vlagen ongrijpbaar en was dan ook een belangrijk wapen voor De Zerbi.

De oefenmeester heeft dit seizoen te maken met vele blessuregevallen binnen zijn selectie. "Het is niet frustrerend, maar je kunt niets plannen in het voetbal. De situatie is sinds september niets veranderd." Evan Ferguson is woensdag tegen Wolverhampton Wanderers in de FA Cup niet van de partij. De Ierse topschutter landde afgelopen weekend verkeerd op zijn enkel. Ook onder meer Joël Veltman is er niet bij.

"We spelen met enthousiasme en trots en we proberen de problemen om te zetten in mogelijkheden, zoals we tot nu toe gedaan hebben. Het doel was niet om alle spelers te beschikbaar te hebben, maar dit zijn er wel erg veel. Morgen (donderdag, red.) zullen we vechten om de wedstrijd te winnen, net als tegen Fulham en in Rome."

Brighton bekleedt momenteel de zevende plaats in de Premier League. The Seagulls zijn daarnaast dus nog actief in de FA Cup en Europa League. In het Europese toernooi is Feyenoord-beul AS Roma de tegenstander in de achtste finale.

