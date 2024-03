Einde bij Ajax in zicht? ‘Denk niet dat we hem volgend jaar nog terugzien’

Ajax heeft komende zomer een overschot aan middenvelders. Dat probleem wordt donderdagochtend aan de kaak gesteld in de AD Voetbal podcast. De Amsterdammers moeten in de zomerwindow knopen doorhakken en daarbij afscheid nemen van een aantal spelers. Journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad voorspelt het einde van de 21-jarige Benjamin Tahirovic bij Ajax.

Volgens Inan heeft trainer John van ’t Schip tijdens het winterse trainingskamp in Spanje al nagedacht over het drukke middenveld van Ajax. “Toen was Branco van den Boomen nog geblesseerd, net als Sivert Mannsverk en Silvano Vos. Tahirovic speelde op dat moment. Daarnaast kwam naar buiten dat Ajax Kian Fitz-Jim terug wilde halen van Excelsior en op zoek was naar een ervaren middenvelder.”

“Als je dat bij elkaar optelt, kom je al op zes à zeven man, terwijl je Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson ook nog op de ‘8’-positie kunt zetten”, aldus Inan. “Ik vroeg toen al aan Van ’t Schip hoe hij dacht dit te kunnen oplossen. Nu zie je eigenlijk dat dit een soort probleem gaat worden.”

Daardoor moet Ajax puzzelen. “Silvano Vos is eigenlijk alweer fit en heeft genoeg wedstrijdritme opgedaan bij de beloften, maar heeft nog geen één keer weer bij de selectie gezeten. Tahirovic is eigenlijk gezien en ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat we die na de zomer niet meer terug gaan zien bij Ajax...” Tegen FC Utrecht (2-0 winst) viel de controleur afgelopen zondag vlak voor tijd in.

Inan heeft wel vertrouwen in een andere zomeraankoop. “Voor Mannsverk breken wat dat betreft cruciale weken aan, want binnen de staf voelt men aan dat hij echt wel de potentie heeft om ook de komende seizoenen speler van Ajax te zijn. Dat gevoel was er onder Maurice Steijn ook al een beetje, want Hedwiges Maduro is al langere tijd heel enthousiast over Manssverk.”

“Nu moet je gaan kijken: wie houden we? Daar zit Jordan Henderson natuurlijk sowieso bij”, begint Inan aan een opsomming. “Ik ga er vanuit dat Van den Boomen en Mannsverk ook blijven, net als Kenneth Taylor. Silvano Vos, eigen jeugd, heeft zijn contract nog geen jaar geleden verlengd, dus dan zit je al op vijf.”

Volgens Inan is het slijten van middenvelders onvermijdelijk voor Ajax. “Of dat dan tijdelijk of permanent is, dat zal nog moeten blijken, maar duidelijk is wel dat Ajax nu een overvloed aan middenvelders heeft. Komende zomer moet daar toch echt een oplossing voor komen.”

Eerste miljoenentransfer

Ajax nam Tahirovic afgelopen zomer voor 7,5 miljoen euro over van AS Roma , waarmee hij de eerste grote aankoop van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat werd. De Bosnische international ondertekende in de Johan Cruijff ArenA een langdurig contract tot medio 2028.

Tahirovic kon tijdens zijn start bij het rommelige Ajax regelmatig rekenen op een basisplaats, maar ziet zijn minuten de laatste weken steeds meer afnemen. De totale teller staat sinds zijn komst op 1.950 speelminuten, verdeeld over 28 officiële optredens. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vier assists.

