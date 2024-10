Eigen doelpunt van het jaar? Kortsluiting bij Leandro Bacuna bezorgt Fortuna Sittard late zege op FC Groningen

Fortuna Sittard heeft zaterdag op de valreep een nipte zege op FC Groningen geboekt. Door een bizar eigen doelpunt van Leandro Bacuna pakten de Limburgers de drie punten: 1-0. Fortuna klimt voorlopig naar plek zeven in de Eredivisie, Groningen staat veertiende.

Fortuna moest het stellen zonder de niet geheel fitte Samuel Bastien en Alen Halilovic. Zij werden vervangen door Mitchell Dijks en Ante Erceg. Aan de kant van Groningen keerden Etienne Vaessen en Bacuna terug in de basis. Zij werden vorige week tegen FC Utrecht (0-1 nederlaag) op de bank gezet nadat ze zich hadden verslapen. Verder kreeg Tika de Jonge op het middenveld de voorkeur boven Rui Mendes.

In de teleurstellende eerste helft begon Fortuna iets beter. De Limburgers kregen ook de eerste kans van de wedstrijd: een afstandsschot van Jasper Dahlhaus in de korte hoek werd gekeerd door Vaessen.

Tien minuten later meldde ook Groningen zich voor het eerst. Mattijs Branderhorst bracht redding op een poging van Johan Hove. Vlak voor rust zag Loreintz Rosier zijn afstandsschot aan de andere kant van het veld maar net naast gaan.

Waar Fortuna het betere van het spel had in de eerste helft, gold dit voor Groningen na rust. Zo kopte Romano Postema over en viel een vrije trap van Bacuna aan de andere kant van het veld bijna binnen.

Twintig minuten voor tijd leek Alessio da Cruz op weg naar de 1-0, toen hij oog in oog met Vaessen kwam te staan. Hij probeerde het met een stiftje, maar de doelman bracht redding. Bovendien stond Da Cruz buitenspel.

Vijf minuten voor tijd kopte Wouter Prins de bal bijna in zijn eigen doel. De bal ging echter naast en uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak. Prins wist de bal nog voor de lijn weg te halen, waarna Bacuna hem hard over zijn eigen doel leek te willen schieten. Dat ging echter helemaal mis, want via de onderkant van de lat eindigde de bal in het doel: 1-0 voor Fortuna. Die klap kwam Groningen niet meer te boven.